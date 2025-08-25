Legenda HNL-a i stručni komentator o velikom skandalu: 'Podnio sam ostavku, ali ove laži su strašne'

Proteklih dana se kroz domaće medije govorilo o navodnom incidentu na turniru u Čapljini za djecu rođenu 2013. godine. U ovaj skandal je tako dospio i Hrvoje Vejić, legenda Hajduka i stručni komentator na Max Sportu koji se našao pod raznim optužbama. Nakon dvoboja za treće mjesto između Adriatica i Šibenika (0:2), igrač splitskog kluba udario je igrača Šibenika, a pisalo se i da su nogometaši Adriatica vrijeđali Šibenčane na dodjeli medalja.

Trener Adriatica je upravo Hrvoje Vejić, koji je prokomentirao ovaj slučaj, prihvatio je odgovornost, ali želio je demantirati razne medijske natpise.

- Ja sam prozvan da sam huškao djecu na neprimjereno ponašanje i da nisam reagirao. Ja samo postavljam samo pitanje zašto ne uzmu izjavu od Kartela (op.a trenera Šibenika) pa neka on kaže na koji način smo odvodili tu utakmicu gdje nam stvarno nije bilo bitno hoćemo li završiti treći ili četvrti' - rekao je za T portal.

- Postoji snimka, može ju na YouTubeu pogledati tko želi. Tamo se vidi da na kraju utakmice ja idem dati ruku Kartelu dok na drugoj strani terena jedan od mojih igrača udara igrača Šibenika, mi to nismo mogli vidjeti u tom trenutku. Kada smo vidjeli što se događa, i on i ja smo trčali do igrača. Na snimci se vidi da ih odgurujem od gužve čak i prilično grubo te ih odmičem. Toliko o tome da nisam reagirao - naveo je Vejić.

- Ovo što se pojavilo u medijima, da sam mirno gledao, a nisam, mirno sjedio... Da su se pjevale pjesmice, to je laž i kleveta. Etiketirati mene da idem huškat djecu je strašno. Ja kad čujem 'Gazi purgera' ili 'Ubi tovara' meni je neugodno. Pričati o meni kao o nekome tko huška djecu, to mogu samo bolesni mozgovi. Naravno da imam odgovornost zato sam i dao ostavku, ali od ovakvih neprovjerenih informacija ću se zaštiti na sudu. To nije novinarstvo, to je dno dna - poručio je bivši hajdukovac.