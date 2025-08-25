Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
'ISPRIČAVAM SE'

Legenda HNL-a i stručni komentator o velikom skandalu: 'Podnio sam ostavku, ali ove laži su strašne'

Zagrijavanje nogometaša Hajduka i Rijeke uoči početka utakmice 35. kola SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 17:50

U nemilu situaciju je tako dospio i Hrvoje Vejić, legenda Hajduka i stručni komentator na Max Sportu koji se našao pod raznim optužbama.

Proteklih dana se kroz domaće medije govorilo o navodnom incidentu na turniru u Čapljini za djecu rođenu 2013. godine. U ovaj skandal je tako dospio i Hrvoje Vejić, legenda Hajduka i stručni komentator na Max Sportu koji se našao pod raznim optužbama. Nakon dvoboja za treće mjesto između Adriatica i Šibenika (0:2), igrač splitskog kluba udario je igrača Šibenika, a pisalo se i da su nogometaši Adriatica vrijeđali Šibenčane na dodjeli medalja. 

Trener Adriatica je upravo Hrvoje Vejić, koji je prokomentirao ovaj slučaj, prihvatio je odgovornost, ali želio je demantirati razne medijske natpise. 

- Ja sam prozvan da sam huškao djecu na neprimjereno ponašanje i da nisam reagirao. Ja samo postavljam samo pitanje zašto ne uzmu izjavu od Kartela (op.a trenera Šibenika) pa neka on kaže na koji način smo odvodili tu utakmicu gdje nam stvarno nije bilo bitno hoćemo li završiti treći ili četvrti' - rekao je za T portal

- Postoji snimka, može ju na YouTubeu pogledati tko želi. Tamo se vidi da na kraju utakmice ja idem dati ruku Kartelu dok na drugoj strani terena jedan od mojih igrača udara igrača Šibenika, mi to nismo mogli vidjeti u tom trenutku. Kada smo vidjeli što se događa, i on i ja smo trčali do igrača. Na snimci se vidi da ih odgurujem od gužve čak i prilično grubo te ih odmičem. Toliko o tome da nisam reagirao - naveo je Vejić.

- Ovo što se pojavilo u medijima, da sam mirno gledao, a nisam, mirno sjedio... Da su se pjevale pjesmice, to je laž i kleveta. Etiketirati mene da idem huškat djecu je strašno. Ja kad čujem 'Gazi purgera' ili 'Ubi tovara' meni je neugodno. Pričati o meni kao o nekome tko huška djecu, to mogu samo bolesni mozgovi. Naravno da imam odgovornost zato sam i dao ostavku, ali od ovakvih neprovjerenih informacija ću se zaštiti na sudu. To nije novinarstvo, to je dno dna - poručio je bivši hajdukovac.

Ništa od Livakovićevog povratka u Dinamo? Želi ga senzacija Premier lige, evo što se sprema
Ključne riječi
Adriatic Šibenik Hajduk HNL Hrvoje Vejić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još