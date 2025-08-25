Livaja otvorio dušu i objasnio što stoji iza neobične proslave gola. Ovo će oduševiti sve navijače Hajduka

Nogometaši Hajduka nastavili su sjajan ulazak u sezonu HNL-a. U 4. kolu svladali su Osijek na Opus Areni rezultatom 2:0 i tako došli do četvrte pobjede u isto toliko utakmica. Strijelci su bili Marko Livaja i Michele Šego, a upravo je kapetan Hajduka asistirao mladom napadaču za njegov pogodak. Nakon utakmice Livaja se osvrnuo na formu suigrača, posebno u odnosu na prošlu sezonu.

"Problem prošle godine je bio što smo imali neke ozljede, tipa Bamba koji nije uspio ući u kontinuitet. Ove godine je prošao pripreme, ušao je dobro u prvenstvo, kao i Benrahou te Šego. Neki se malo teže prilagode Hajduku, drugačija je sredina i stil igre. Lakše je sigurno igrati Šegi u Varaždinu, gdje ima puno više prostora nego u Hajduku, gdje su mu prostori smanjeni. Ali sigurno Šego ima kvalitetu, nadam se da će još više pokazati i mislim da je na dobrom putu da odigra odličnu sezonu", rekao je Livaja za Dalmatinski portal.

Kapetan je posebno pohvalio Šegu, koji je ove sezone konačno dočekao i pogodak iz igre. "Šego se trudi, veliki je profesionalac, ulaže u sebe. Bio je u lošem periodu. Dao je penal, ali sigurno da mu je draže što je sad zabio gol iz igre. Jako je bitno i za njega što je zabio taj gol. Nadam se da će nastaviti ovako, mora se još više opustiti, maknuti taj pritisak. Ljudi puno očekuju od njega i nadam se da će ove sezone pokazati da je pravi igrač za Hajduk i da može raditi prevagu", poručio je.

Livaja je nakon vlastitog gola proslavu uputio prema klupi, a objasnio je i zbog čega: "Nije nitko bio u mislima, sve su to većinom mladi momci koji imaju 17 do 20 godina i prve su im seniorske sezone. Želim svima pokazati da su bitni, da su bitan dio ove momčadi i da svi na klupi moraju biti 200 posto unutra i kad dobiju priliku da je iskoriste. Imamo dosta kvalitetnih mladih igrača, nadam se da ih neće pritisak pojesti i da će pokazati svu kvalitetu koju imaju."