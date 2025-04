Legenda Hajduka: 'Mi smo skoro dobili batina od navijača i uzeli titulu, današnji igrači se ne mogu uspoređivati'

Nekadašnji napadač Hajduka Zvonimir Deranja, komentirao je napetu utrku za naslov prvaka Hrvatske nogometne lige. Rijeka i Hajduk su izjednačeni na vrhu, a prati ih Dinamo s četiri boda manje. Do kraja je ostalo još pet kola, a pred momčadima su derbiji koji bi mogli odlučiti o konačnom pobjedniku sezone. U intervjuu za Sportklub je dao svoje mišljenje o trenutnim zbivanjima na domaćim travnjacima.

"Slušajte, meni je kao prvo apsolutno drago da se Hajduk bori za naslov prvaka. Ali opet, s druge strane, nije mi drago jer toliko mu se, ajmo reći, pružala prilika da uzme to prvenstvo i nikako da napravi taj iskorak. Nikako da se odvoji od Rijeke i Dinama. Ako me pitate za Dinamo, mislim da ove sezone nije u formi. Ne bih rekao da Dinamo ima lošiji igrački kadar nego sezonu prije, ali vidi se da nisu u formi. Ukratko, Hajduku se sve nudi i zaista ne bih želio da mu se sad dogodi da ne uzme tu toliko željenu titulu", rekao je Deranja.

Upravo je Deranja bio u momčadi koja je osvojila naslov prvaka 2004. godine. "Naslov s Hajdukom osvojio sam 2004. godine i sjećam se da se titula čekala nekih šest godina. Kad smo osigurali titulu u Varaždinu, to je bila doslovno neka eksplozija emocija. Nikad neću zaboraviti taj naš put od Varaždina do Splita, a pogotovo neću zaboraviti doček u Splitu. Zaista vam ne mogu riječima opisati što smo proživljavali. Evo, sad kad vam to pričam, iskreno, cijeli sam se naježio. To kako cijeli Split i svi Dalmatinci žive za Hajduk i kakvu euforiju donosi titula je nešto neopisivo. Mislim da je ta euforija sad i veća jer nije mala stvar da klub ima 30.000 pretplatnika", rekao je bivši nogometaš..

"Što da vam ja govorim o pritisku kad smo mi nekih šest mjeseci prije osvajanja prvenstva zamalo dobili batina na treningu i to od navijača koji su nas ganjali po terenu. Razlog? Naša jako loša utakmica protiv Šibenika i izgubljeni bodovi. Eto, to vam je istina o pritisku. Dakle, ako ćemo realno, to se nikako ne može uspoređivati sa sadašnjom situacijom jer trenutačni igrači Hajduka imaju podršku i igračima se ne zviždi. Dakle, imaju sve da nakon 20 godina doslovno uzmu tu titulu. Ali, ipak postoji taj ali", dovršio je nekadašnji igrač momčadi s Poljuda.