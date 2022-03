Legenda Hajduka je jasna: Ne budemo li prvaci ove godine, netko bi trebao odgovarati!

Današnji derbi ali i sve vitalnije okolnosti oko svog bivšeg kluba, analizirao je Ivan Gudelj, legendarni nogometaš Hajduka.

- Derbiji Hajduka i Dinama uvijek su bili posebni, izniman adrenalin i priprema. Ne mogu vam kazati tko je u prednosti jer se zaista svašta može dogoditi. Znam da je to najlakše kazati, no to je tako... Uostalom, nogomet je jedini sport u kojem lošiji protivnik može pobijediti boljeg. Dinamo je u prednosti u odnosu na ostale momčadi. Naravno, nije kao prošlih godina. Dobra je stvar što je hrvatska liga tako nepredvidiva. Ne sjećam se kada smo imali situacija da se četiri kluba ravnopravno bore za naslov prvaka. Pa vidite da iz domaće lige imamo sve više reprezentativaca. Hajduk i Dinamo ima sjajnu momčad, sviđa mi se i Osijek koji ima odličnog trenera, Rijeka pod Goranom Tomićem igra sjajno i svaki put se digne kada je svi otpišu. Hajduk je ove godine napravio iskorak, no 17 godina nema trofeja. Navijači zaslužuju da Hajduk bude prvi jer žive za taj klub. Bilo bi to predivno. Hajduk ima šansu osvojiti dva trofeja, no još je sve to daleko. U slučaju da ne osvoje naslov prvaka, to bi bio veliki neuspjeh s obzirom na ulaganja. Netko bi za to onda trebao odgovarati. Čak ni osvajanje kupa ne bi pokrilo eventualni neuspjeh u prvenstvu. Ne može se događati da se ispadne od Tobola, to prođe pod normalno i onda čujete predsjednikovu izjavu: 'Mi smo na dobrom putu...' Pa onda kaže: 'U šest godina, dvaput ćemo biti prvi...' Pa to su smiješne izjave jer Hajduk se svake godine mora boriti za naslov prvaka - kaže Gudelj i nastavlja:

Najstarija momčad

- Hajduk ove godine ima odličnu i skupu momčad ali i jako staru momčad. To je najstarija momčad u novijoj povijesti. Ja bih više od bilo čega htio da Hajduk bude prvak i da se ostvare svi navijački snovi. To bi bilo neviđeno slavlje. No, Hajduk treba više voditi računa o mladim igračima. Analizirajmo tko se od mladih Hajdukovih igrača ove godine u potpunosti afirmirao. Klubovi su osuđeni na stvaranje igrača.

Hoćete kazati da ova klupska politika jurenja za Dinamom, odnosno rezultatom, ne pogoduje razvoju mladih igrača?

- Pa naravno da im ne pogoduje. Nije lako da vas pogodi rezultat i da razvijate igrače. Nisam za dovođenje pustih stranaca i onda na klupi imate šestoricu igrača iz inozemstva. To nije normalno. Treba adaptacija ali mora postojati i odgovornost sportskih direktora i predsjednika. Za to su plaćeni. Znam da se sada uprava želi dodvoriti navijačima u stvaranju euforije i to je normalno, no ključan je kontinuitet i dugoročnost planova.

Može li Livaja u još jednom derbiju odigrati ključnu ulogu?

- Livaja je igrač koji nigdje ne bi igrao ovako kao što igra u Hajduku,. Navijači ga vole i on uživa, a dobru je stvar napravio ovaj trener što ga je gurnuo u napad. On nema igru u defenzivi, a to ne prolazi niti u jednom ozbiljnom klubu u Europi. Toga nema u ozbiljnom nogometu.

Jesu li Kalinić i Livaja dovoljno kompatibilni?

- U tome i je problem, to vidimo u zadnjih nekoliko utakmica. Malo je poljuljano i ozračje s ovih nekoliko loših rezultata. Oba su sjajna igrača, no očito nešto ne štima. Livaja je fenomenalan kada ima slobodu, zna podvaliti loptu i zna ju zadržati. Zato i govorim da jedino u Hajduku može tako igrati. Ne podcjenjujući nikoga. I Kaliniću treba adaptacija. On nije napravio ni 50 posto karijere kakvu je trebao napraviti. Nadam se da će pomoći Hajduku da bude prvak. Svi pričaju o Hajdukovoj napadačkoj igri, no sustav nije važan, već uravnoteženost i zahtjevi u igri. Hajduk mora igrati napadački, no kada staviti pet igrača koji nemaju igru prema nazad, onda će vam i slabija momčad napraviti probleme i prevagu u sredini terena..

Opet dolazimo do tog tereta pritiska zbog prevelike euforije?

Nisu položili ispit

- Hajduk taj prvi ispit protiv Rijeke nije položio. Jer, tada je Rijeka trebala otpasti, a Hajduk se nametnuti na vrhu. Hajduk je sada u situaciji da mora pobijediti da bi ostao u borbi za vrh. Kada su u pitanju pritisci, Hajduk lakše igra na strani. Svi su svjesni da ove godine jednostavno moraju napraviti nešto.

Veći dio Hajdukove momčadi ne zna što znači osvajati trofeje, pa i to je dodatni uteg?

- U tome i je problem. Znate što znači nositi Hajdukov dres, retorički je pitao Gudelj: Hajdukov igrač mora razmišljati o prvom mjestu, a ne o tome kako će biti četvrti ili peti. I svaki put kada treba napraviti iskorak, to se ne dogodi. Stalno sam govorio da će se sve vidjeti kada dođe pritisak.

Prisjetio se Gudelj i nekih derbija s Dinamom iz svojih igračkih dana?

- Sjećam se onog derbija na Maksimiru 1984. godine. Dinamo je vodio Zebec, a igrali su moji dragi prijatelji, Mlinarić, Zajec, Cvetković, Ivković, Deverić... Bili smo ljutiti rivali, ali veliki prijatelji. To treba biti poruka mladim ljudima koji navijaju. Rivalstvo, a ne mržnja... Odigrali smo tada miroljubivu utakmicu u kojoj se Dinamo spašavao ispadanja. Trener nam je bio Pero Nadoveza i u svlačionici je kazao: 'Momci, zamislite da se vi, kao i veliki klub Dinamo, borite za ostanak, oni to ne znaju...' Nakon toga je izašao iz svlačionice. Bilo je 50 tisuća navijača, 25 tisuća za Hajduk, a 25 tisuća za Dinamo, no svi su u toj utakmici navijali da Dinamo ne ispadne iz lige. Važan je taj respekt. Druga utakmica koje se sjećam bila je ona iz 1982. godine kada je Dinamo bio prvak. Na Poljudu je bilo 55 tisuća navijača, mislim da je to bio rekord stadiona. Izgubili smo 1:2, a ja sam promašio jedanaesterac. Dinamo je bio prvak nakon 20 godina i iako sam bio igrač Hajduka, bilo mi je drago što su modri postali prvaci. Uvijek je bio gušt igrati ovakve derbije. Hajduk ima priliku i igrači se moraju znati nositi s pritiskom. Želim samo da bude sve korektno, Hajduk mi je u srcu i stvarno bih želio da taj klub napokon bude prvak, jer to navijači zaslužuju i Split će gorjeti - zaključio je Gudelj.