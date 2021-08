Legenda bilih sigurna: Livaja je spreman za reprezentaciju, a Dalić može birati na koju poziciju s njim

Tko zna koliko će dugo 27-godišnji Marko Livaja još uspijevati držati ovakvu briljantnu formu i praktički sam vući Hajduk, i je li Hajduk napokon dobio igrača s kojim se može upustiti u borbu za trofej, nešto čega se u Hajduku tako rado sjećaju?

Hajduk je Livaja, Livaja je Hajduk, to je nepobitna istina splitskoga kluba, i ne zna se je li to dobra ili loša vijest za bijele. Jer, koliko Hajduk vrijedi bez Marka Livaje, najbolje se vidjelo nedavno u Kazahstanu. Podsjećamo, u 3. pretkolu Konferencijske lige natječu se čak 64 kluba, a nekadašnjeg četvrtfinalista Lige prvaka Hajduka više nema u tom društvu. Samo zato što u odlučujućoj utakmici nije imao Livaju.

Ovo je Hajdukov luksuz

Tomislav Erceg, zajedno s Mijom Caktašem, s 81 pogotkom dijeli prvo mjesto na Hajdukovoj listi strijelaca u Hrvatskoj ligi. Nekada razorni splitski centarfor i veliki hajdukovac složit će se kako je dolazak Marka Livaje na Poljud nešto najbolje što se Hajduku dogodilo unatrag o-ho-ho godina.

– Hajdukov je luksuz imati takvoga igrača kao što je Livaja – kaže Erceg i nastavlja:

– Mi smo svi znali kakve Marko kvalitete posjeduje, ali teško je itko mogao predvidjeti da će se one pokazivati na ovakav način. Dugo Hajduk nije imao ovakvoga igrača, koji ne samo da radi razliku na travnjaku nego i sve suigrače oko sebe čini boljima. I još nešto: divno je vidjeti s koliko veselja Livaja igra svaku utakmicu i kako se poput djeteta raduje svakome pogotku. To je zaista gušt gledati.

A gdje je, zaboga, Marko do sada ‘bija’? Nevjerojatno zvuči podatak kako je taj rođeni Splićanin za Hajduk debitirao tek u 27. godini, i da je prije istrčavanja u bijelom dresu nastupao za čak osam klubova: Inter, Lugano, Cesenu, Atalantu, Rubin, Empoli, Las Palmas i AEK. Kao klinac bio je čak i u Dinamu, u kojemu također sada mogu žaliti što nije bila prepoznata njegova vrijednost.

Marko Livaja igrački je eksplodirao tek u grčkome AEK-u, s kojim je prije tri godine bio prvak, u svojoj obećanoj zemlji, Grčkoj, dva puta je bio u momčadi sezone, a 2020. godine bio je proglašen najboljim igračem grčkoga prvenstva.

Nije stoga ni čudno što se u Grčkoj i dalje prati svaki Livajin nastup i pogodak, pa se svako malo u Ateni zakotrlja priča kako će se Marko vratiti. Zasad ipak neće, jer u Hajduku ima sve: i slavu, i status božanstva, i božanska primanja od, nagađa se, 700.000 eura po sezoni. Pitate li Hajdukova navijača, Marko je zaslužio svaki cent toga iznosa.

Marko Livaja svojim je blistavim nastupima u kontinuitetu, još od proljeća, ponovno u fokusu izbornika Zlatka Dalića. Njegov popis za rujanske akcije bit će objavljen sredinom mjeseca, a odabir Livajina imena čini se neizbježnim. Njegova forma jednostavno mora biti honorirana pozivom za vatrene, osobito u svjetlu činjenice kako je nepovratno, vlastitim izborom, izgubljen nepromišljeni Ante Rebić.

– Marko Livaja ima kvalitetu za reprezentaciju i svojim je igrama zaslužio izbornikov poziv. Za koju poziciju? Pa to je u ovom trenutku nevažno jer Marko svojim karakteristikama može odigrati bilo koju poziciju u napadu. On u Hajduku igra iza špice, tzv. slobodnjaka, a neka izbornik procijeni za koju poziciju mu je potreban – dodao je Tomislav Erceg.

Slovenija na Poljudu

Tako bi se sljedećeg mjeseca, kada Hrvatska dočekuje Sloveniju na Poljudu (7. rujna), moglo dogoditi da Hajduk nakon pustih godina čekanja ima svoju zvijezdu u sastavu vatrenih. Takvu popularnost kakvu sada uživa Livaja nekada je kao Hajdukov igrač imao još samo Niko Kranjčar...

Marko Livaja za sada nije ostavio značajnoga traga u A reprezentaciji iako je skupio čak 54 nastupa u mlađim kategorijama Hrvatske, od selekcije U-17 do U-21. Marko je 2013. godine, kao igrač Atalante, nastupao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu do 20 godina u Turskoj (na kojemu su bili i Livaković, Pjaca, Rebić, Sluga...), a onda kao da je nestao sa scene. Vratio se 2018. godine, kada je kao igrač AEK-a skupio četiri nastupa za A vrstu (Portugal, Španjolska, Engleska, Jordan). I od tada ga više nije bilo ni na mapi. Sve do novoga uskrsnuća u Hajduku.

Da, Livaja u Hajduku izgleda kao space shuttle, kao nekada Ibričić li Rapaić, ali pitanje je koliko će Gustafssonov Hajduk biti stanju pratiti takvoga majstora...•