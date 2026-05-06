GERARD PIQUE

Legenda Barcelone žestoko kažnjena, drugi put će pripaziti na jezik...

Denis Lugarić/Hina
06.05.2026.
u 20:52

Vlasnik španjolskog nogometnog drugoligaša Andorre Gerard Pique (39) suspendiran je sa šest utakmica i dva mjeseca zabrane obavljanja nogometnih aktivnosti u Španjolskoj zbog nesportskog ponašanja prema službenim osobama nakon poraza njegove momčadi od Albacetea (0-1) prošlog vikenda.

Pique je najpoznatiji po svom vremenu provedenom u Barceloni, za katalonski klub igrao je između 2008. i 2022. nakon što je seniorsku karijeru započeo u Manchester Unitedu.

Tijekom 14 godina na Nou Campu, Pique je devet puta osvojio La Ligu i tri puta Ligu prvaka. Odigrao je važnu ulogu i u redovima španjolske reprezentacije s kojom je osvojio svjetski (2010) i europski naslov (2012).

Prije osam godina zajedno sa skupinom invenstitora kupio je Andorru koja se četiri kola prije kraja sezona nalazi na 10. mjestu LaLige 2.

Zbog sudjelovanja u incidentu, sportski direktor Jaume Nogues, također je dobio šest utakmica suspenzije i dva mjeseca zabrane rada, dok je predsjednik Ferran Vilaseca dobio četveromjesečnu zabranu.
