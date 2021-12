Legendarni tenisač uputio veliko pitanje svim Novakovim navijačima

Bliži se Australian open, a još nitko nije siguran hoće li na njemu nastupiti Novak Đoković. Većina misli da se prvi reket svijeta neće pojaviti u Melbourneu, a jedan od njih je i Emilio Sanchez Vicario, bivši prvak u double konkurenciji.

- Za sve koji se nadaju da će on otići na Australian open. On će odustati i od Australijan opena. Prema mom mišljenju, nema šanse da on ode tamo - poručio je na Twiteru.

Nešto kasnije, nakon velikog broja upita navijača Novaka Đokovića i pitanja zna li on nešto što drugi ne znaju, poznati Španjolac je rekao:

- Samo govorim svoje mišljenje. Ne znam ga, nemam kristalnu kuglu, ali ne izgleda za njega dobro da ide ondje. Cijenim ga, njegovu karijeru i profesionalizam. Moje pitanje je, koliko puta je igrao Australian open bez meča prije toga? Nadam se da griješim i da će igrati - zaključio je bivši tenisač.

For everyone with the hope that he goes to AO. He will withdraw also from AO. For me there is not one chance that @DjokerNole goes.