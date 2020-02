'Poslušao sam Bjelicu. Ovdje ne možete bauljati po ulicama, u Hrvatskoj sam radio što sam htio'

Karlo Muhar (24) zazvučao je posebno zadovoljno i motivirano. Bivši veznjak Lokomotive, Dinama i Intera u Lechu iz Poznanja jako se dobro snašao. Prošlo je već pola godine otkako se iz zaprešićkog prvoligaša preselio u Poljsku. To je dovoljno vremena da sabere dojmove. A ima ih jer je igrao standardno sve ovo vrijeme. Njegova momčad trenutačno je na petom mjestu prvenstvene ljestvice, s 31 bodom. Sedam manje od vodeće Legije iz Varšave.

– Dosta sam toga naučio u ovih pola godine. Za mene je sve bilo poprilično novo, posebice jer mi je ovo prvi inozemni angažman. Klub ima vrhunske uvjete. Takvo što nisam imao u HNL-u. Lech je dosta uložio u novu momčad koja se treba uigrati. Također, naučio sam što znači brži ritam igre, odnosno potrebe za brzim rješavanjem lopte. Svaki igrač na sebi maksimalno radi i baš je velika razlika u kvaliteti tog rada. Svaka momčad ima po dva-tri igrača koja kvalitetom odskaču od prosjeka i oni donose prevagu. Imam dojam da sam napredovao i u taktičkom smislu. To je segment koji je bolji u hrvatskom nogometu, no Poljaci su puno jači u fizičkim komponentama igre. Cilj je da maksimalno iskoristim svoje fizičke potencijale i da uđem u tu skupinu igrača koji donose prevagu. Znam da imam potencijal za takve stvari – počeo je Muhar.

Što je klupski imperativ ove godine?

– Osim našeg kluba, u Poznanju ima malo sporta. Ljudi te prepoznaju i zaustavljaju na ulici, a očekivanja klupskih čelnika su iznimna. Klub se uvijek mora boriti za naslove, to je prva stvar koju su mi naglasili već na predstavljanju. Lani su bili sedmi i zbog toga žele da ova sezona bude puno uspješnija. Ove sezone cilj je borba za naslov prvaka, odnosno plasman u Ligu prvaka. Klub je tako ustrojen da svakako zadovoljava tu razinu. Imamo najmlađu momčad u ligi, ja spadam među iskusnije!

Prije odlaska u Lech, Karlo je, među ostalim, savjet tražio i od Nenada Bjelice koji je svojedobno vodio momčad iz Poznanja.

– Razgovarao sam s njim na jednoj utakmici Intera s Dinamom. On mi je savjetovao da se uopće ne premišljam jer će mi tako ambiciozan klub pomoći u igračkom sazrijevanju i afirmaciji na međunarodnoj razini. Ovdje jako cijene Bjelicu, zato su ga i pitali za mišljenje o meni. Imao sam još neke opcije, no Bjeličin savjet bio je presudan – naglašava Muhar.

Čuje li se sada s Bjelicom?

– Zadnji put čuli smo se nakon što sam potpisao ugovor. Dao mi je još neke savjete i istaknuo da mu se mogu javiti za bilo što.

U spomenutim okolnostima logičan je igrački napredak.

– U ovakvim uvjetima i razini utakmica napredak je neminovnost. Uvjeti za igranje su sjajni i po nekim kriterijima čak su na razini liga petice. Tako kažu igrači koji su iz Lecha otišli u te najjače lige. Analiza svakog detalja na toj je razini o kojoj govorimo. Glavni razlog mog napretka spomenuta je činjenica da igram standardno. A učiti se može iz uspona i padova. Kada sam bio u HNL-u, igrao sam veznog pa završio na krilu ili napadaču. I branio bih da je trebalo. Na ozbiljnoj razini nema tog “divljanja” – kaže Muhar.

I to je još jedna stvar koju sam naučio ovdje. Važno je disciplinirano držati poziciju – istaknuo je Karlo Muhar.

Kada razmišlja o usporedbi poljske Ekstraklase, ne može ne spomenuti jednu očitu razliku.

– U Interu sam igrao najčešće pred pedesetak gledatelja, a ovdje su stadioni prekrasni i nerijetko na utakmicu dođe i po 30 tisuća gledatelja. Ovo je mini Bundesliga po mnogim kriterijima. Poljaci jako prate i vole nogomet. Kada su loši rezultati, ne možete bauljati po ulicama. Kada sam bio u Hrvatskoj, mogao sam raditi što sam htio. Ovdje su potpuno drukčiji standardi i zahtjevi. Neusporedivi s onim našima u Hrvatskoj. Moraš strogo paziti na ponašanje na terenu, ali i izvan njega, kao i na društvenim mrežama. Ovdje se osjećaš kao igrač, pritisak je velik i moraš se ponašati u skladu s tim. Barem dvaput tjedno imamo obveze prema navijačima kada moramo potpisivati dresove i lopte. Baš se osjećaš kao igrač. No, takav status i standardi zahtijevaju mentalnu snagu. Ili si u raju ili si u paklu, tako bih to nazvao. Nekad je stvarno teško, no volim se nositi s takvim pritiskom – ističe Muhar.

Ovaj veznjak kalio se u drugoj momčadi Dinama.

– Najprije sam bio u Lokomotivi. Potom me u drugu Dinamovu momčad doveo Sreten Ćuk. Igranje u Dinamu pomoglo mi je u mom igračkom sazrijevanju. Najprije smo izborili plasman iz treće u drugu ligu. Dosta toga naučio sam igrajući u drugoj ligi. Od svakog trenera koji me vodio u toj momčadi. Naravno, moram istaknuti i Dinamovu omladinsku školu, jednu od najboljih u svijetu.

Je li mu možda žao što se nije uspio nametnuti u prvoj momčadi Dinama?

– Razmišljao sam što bi se dogodilo da sam u tome uspio. No imao sam samo jednu utakmicu, i to onu protiv Rijeke. Morao sam odigrati na iznimnoj razini da bih ostao u prvoj momčadi, no puno ostalih stvari moralo mi se također poklopiti. Ne žalim što sam otišao u Inter jer sam se ondje afirmirao u Prvoj HNL. A baš ta afirmacija pomogla mi je da ostvarim ovaj transfer u Lech. Jer naša je liga u fokusu brojnih stranih klubova. U Dinamu sam se izgradio kao igrač, a u Interu potpuno afirmirao. No, za moj igrački iskorak svakako je zaslužan i Krešimir Marušić, voditelj nogometne škole K7. U toj školi sam počeo igrati nogomet, a i danas radim s njim na poboljšanju svojih tehničkih i igračkih sposobnosti – ističe Muhar.

Osvrnuo se i na rad Nenada Bjelice, trenera koji je odradio i mentorsku ulogu u dosadašnjem dijelu njegove karijere.

– On je napravio sjajan posao u Dinamu. Otkako je došao, preporodio je klub. Mislio sam da će mu biti teško uspostaviti taj sustav s tolikim brojem novih igrača. Očito je sve savršeno izbalansirao. Čujem se gotovo svakodnevno s nekim od tih igrača i sjajna je stvar što u svlačionici nema nezadovoljnih. Osjeti se da je Bjelica digao klub na svakoj razini. Poljaci gledaju na njegov posao u Dinamu s posebnim respektom. Nadam se da ću i ja biti dio te priče – iskren je Karlo Muhar.

A koliko prati zbivanja u Interu, svom posljednjem klubu?

– Čujem se često s igračima. Nadam se da će klupska uprava uskoro uspjeti riješiti situaciju. Igrači očekuju da će se stvari uskoro znatnije popraviti. No ne treba zanemariti ni učinak prošle uprave koja je ipak uspjela izboriti ostanak u ligi. To će biti zadatak i ove uprave. No nikada ne znaš – naglašava Muhar.

Kada razmišlja o budućnosti, Muhar ima ozbiljne ambicije.

– Naravno da razmišljam o novom iskoraku. Poljsku ligu odabrao sam i zbog činjenice da je odlično praćena u Europi. Dosta je igrača iz Lecha otišlo u neku od liga petice. To je nekakav cilj o kojem razmišljam u bližoj perspektivi. Igranje u poljskom prvenstvu omogućit će mi da izbrusi neke igračke vještine. S druge strane, važno je da igrač skriva nedostatke, odnosno ističe dobre strane.

Koja ga to liga petice intrigira?

– Moj najjači adut je fizička moć i zbog toga mislim da bih mogao, recimo, prema Bundesligi, odnosno Premiershipu. Vidim se u budućnosti u nekoj od te dvije lige. Mislim da imam dovoljne fizičke predispozicije da dođem do te razine. Za Španjolsku bi, primjerice, morao poboljšati neke tehničke elemente – ističe Karlo Muhar.

Je li naučio poljski jezik?

– Dvaput tjedno imam satove poljskog jezika. Dosta sam toga pohvatao. Razumijem sve nogometne termine i o nogometnim temama mogu normalno razgovarati na poljskom. U klubu se inače najviše družim s dvojicom suigrača iz Srbije pa mi je to olakšavalo situaciju jer nisam morao govoriti poljskim jezikom. No sada je jedan otišao i sigurno će mi to utjecati na brže učenje novog jezika. Veselim se.

Kakav mu je život u Poljskoj?

– Sjajan! Oni su po mnogočemu slični nama. No osnovna je razlika što su tijekom radnog vremena kod njih ulice prazne, a kod nas pune. Sviđa mi se ta njihova radišnost, nema ispijanja kava po nekoliko sati. Puno se može naučiti iz takvih trendova – zaključio je 24-godišnji Muhar.

