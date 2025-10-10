LaLiga odala veliku čast Ivanu Rakitiću: Evo kakvu su mu ulogu namijenili

Ivan Rakitić vrlo dobro koristi ovu reprezentativnu stanku. Legendarni hrvatski reprezentativac, a danas jedan od ključnih službenika Hajduka nedavno se na društvenim mrežama pohvalio fotografijom s Manuelom Neuerom, Geraldom Asamoahom i Tonijem Topalovićem koji su ga posjetili u Splitu, a otišli svaki sa svojim personaliziranim dresom Hajdukom.

Nije tu kraj dobrim vijestima za 'Raketu' jer na svom profilu na X-u pohvalio se novom ulogom koju mu je dodijelila španjolska LaLiga. Rakitić je postao novi ambasador španjolskog prvenstva u kojem je za Barcelonu i Sevillu odigrao čak 438 utakmica te postigao 60 i asistirao za čak 71 pogodak.

- Imao sam vrlo dobar dan sa svojim prijateljima iz LaLige. Sretan sam što sam kao ambasador postao dio ove obitelji i što se mogu boriti za njen budući rast i razvoj - napisao je Rakitić, a ispod njegove objave našli su se brojni komentari koji samo potvrđuje koliko je poštovanje u toj zemlji Rakitić zaslužio tijekom svojih 13 godina u LaLigi. Jedan navijač poručio mu je kako je najpodcjenjeniji igrač na svijetu.

Had a really good day with my @LALIGA friends! ⚽️ Happy to be part of the family as an ambassador and to contribute to its growth. #rakitic pic.twitter.com/zidZosFJ9z — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) October 9, 2025

Drugi su mu pisali kako ga vole i kako je legenda u Španjolskoj što je najbolji dokaz o tome koliko ga se cijeni u Španjolskoj.