U Australiji pokrenuta nova liga: U njoj će igrati čak 28 Hrvata

Australian Championship, novo nogometno natjecanje u Australiji sa 16 drugoligaških klubova, počinje ovog vikenda s 28 hrvatskih igrača.

Dosad je u Australiji bilo nekoliko drugih liga, po jedna u svakoj od saveznih država, a sada je stvoreno jedinstveno natjecanje.

Među ekipama koje će podupirati hrvatska zajednica u tom novostvorenom prvenstvu nalaze se Canberra Croatia i Sydney United.

Sydney United osnovali su hrvatski emigranti 1958. godine, a u natjecanje ulazi s čak 13 hrvatskih nogometaša. Bilo bi ih i više da se 30-godišnji kapetan i branič Adrian Vlastelica ne oporavlja od ozljede, baš kao i napadač Luka Žuvela, zbog čega ih neće biti do prosinca kada završava natjecanje.

Canberra Croatia, koji je osnovan iste godine i u svom grbu također ima crvene i bijele kvadratiće, za prvenstvo je prijavio 11 Hrvata. Među njima su čak tri para braće, Nikola i Marko Jadrić, Anthony i Andrija Rakić te Daniel i Nicholas Subašić.

Osim u ta dva kluba u natjecanju će nastupiti još četvorica Hrvata. Novozelandski Hrvat, Zac Zoricich, igrat će inauguralnu utakmicu u petak za Sydney Olympic kod grčke momčadi South Melbourne. Anton Mlinarić će igrati za klub Marconi Stallions, Oliver Kalac za Wests APIA, a Bradley Lakoseljac za South Hobart.

U novom natjecanju je 16 klubova raspoređeno u četiri skupine. Dva najbolja iz svake skupine plasirat će se u četvrtfinale.

Oba hrvatska kluba otvorit će sezonu u nedjelju u isto vrijeme, u 16.30 sati po lokalnom vremenu. Canberra Croatia gostovat će u gradu Melbourneu kod kluba Avondale, favorita skupine C. Sydney United će pak ugostiti Bayswater City u skupini D.

U Austrliji živi oko 250.000 Hrvata i njihovih potomaka, pa je to jedna od zemalja s najvećom hrvatskom dijasporom na svijetu.