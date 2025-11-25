Naši Portali
australski tenisač

Kyrgios će sudjelovati na turniru Kooyong Open prije početka Australian Opena

US Open - Khachanov Defeats Kyrgios
Dubreuil Corinne/ABACA/ABACA
VL
Autor
Hina
25.11.2025.
u 11:15

Tridesetogodišnji Australac posljednjih se nekoliko godina borio s ozljedama koje su mu ugrozile karijeru, a u sezoni 2025. odigrao je samo pet pojedinačnih mečeva, posljednji na Miami Openu u ožujku.

Bivši finalist Wimbledona australski tenisač Nick Kyrgios se u utorak obvezao na sudjelovanje na turniru u Kooyongu u siječnju, što je znak da se nada da će potom nastupiti na Australian Openu u Melbourneu.

Sada 666. na ATP ljestvici bez zaštićenog rangiranja, Kyrgios će trebati wildcard za igranje bilo kojeg od ATP turnira prije Australian Opena, kao i na samom Grand Slam turniru.

Vjerojatno će i dobiti wildcard ako ga zatraži s obzirom na to da je Kyrgios osvajač Brisbane Internationala i vječni miljenik publike u Melbourne Parku.

Prije Kooyonga, očekuje se da će Australac sudjelovati u Svjetskoj ligi 2025. u Indiji, a 28. prosinca trebao bi igrati protiv prve igračice svijeta Arine Sabalenke u egzibicijskom meču u Dubaiju nazvanom "Bitka spolova".

Egzibicijski turnir Kooyong Classic, koji se ove godine nije održao zbog operativnih problema, održava se u Melbourneu od 13. do 15. siječnja, tri dana prije početka Australian Opena.
Ključne riječi
tenis Nick Kyrgios

