Kyrgios će sudjelovati na turniru Kooyong Open prije početka Australian Opena

Bivši finalist Wimbledona australski tenisač Nick Kyrgios se u utorak obvezao na sudjelovanje na turniru u Kooyongu u siječnju, što je znak da se nada da će potom nastupiti na Australian Openu u Melbourneu.

Tridesetogodišnji Australac posljednjih se nekoliko godina borio s ozljedama koje su mu ugrozile karijeru, a u sezoni 2025. odigrao je samo pet pojedinačnih mečeva, posljednji na Miami Openu u ožujku.

Sada 666. na ATP ljestvici bez zaštićenog rangiranja, Kyrgios će trebati wildcard za igranje bilo kojeg od ATP turnira prije Australian Opena, kao i na samom Grand Slam turniru.

Vjerojatno će i dobiti wildcard ako ga zatraži s obzirom na to da je Kyrgios osvajač Brisbane Internationala i vječni miljenik publike u Melbourne Parku.

Prije Kooyonga, očekuje se da će Australac sudjelovati u Svjetskoj ligi 2025. u Indiji, a 28. prosinca trebao bi igrati protiv prve igračice svijeta Arine Sabalenke u egzibicijskom meču u Dubaiju nazvanom "Bitka spolova".

Egzibicijski turnir Kooyong Classic, koji se ove godine nije održao zbog operativnih problema, održava se u Melbourneu od 13. do 15. siječnja, tri dana prije početka Australian Opena.