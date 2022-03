Kup Snježane Ušić: Praznik kaštelanske odbojke u finalu

U srijedu, s početkom u 18 sati, finalnu utakmicu odbojkaškog Kupa Snježane Ušić, odigrat će Kaštela i Marina Kaštela, za što živi kompletan grad 'sa sedam mista'.

Obje kaštelanske ekipe do finala su došle upravo preko suparnica iz Zagreb. Kaštela su nakon velikog preokreta u SD Peščenica pobijedile u polufinalu favorizirani Dinamo, nakon što su domaće igračice vodile s 2-0 u setovima (25-21, 25-18). No, tada dolazi do nevjerojatnog preokreta i Kaštelanke osvajaju tri seta zaredom (25-20, 25-18, 25-13) za konačnih 3-2.

Marina Kaštela također je na gostovanju u Zagrebu, protiv u Superligi nepobjedive Mladosti, izborila pobjedu u polufinalu i to s 3-0 (26-24, 25-22, 25-18) iskoristivši zgusnuti europski program mladostašica, što ni na koji način ne umanjuje njihovu zasluženu pobjedu.

Gradski derbi pretvorio se u finale državnog Kupa, za prvi trofej u sezoni 2021./22. Dvorana će zasigurno gorjeti te će se tražiti ulaznica više.

Mladostašice od 2018. godine osvajaju Kup Hrvatske. Prije njih to je uspjelo ekipi Marine Kaštela koja je u sezoni 2016./17. pobjedom nad Osijekom od 3-1 osvojila taj važni trofej. Spomenimo i podatak da su se u sezoni 2017./18. ekipe Kaštela i Marine Kaštela sastale u polufinalu koje se tada igralo na dvije utakmice te da su Kaštela pobijedila u oba susreta s 3-1.

Obje ekipe danima se pripremaju za ovaj praznik odbojke u Kaštelima, gradu duge i svijetle povijesti hrvatske odbojke. Nominalno domaćini, iako organizaciju potpisuju oba kluba, su odbojkašice Kaštela čiji trener Zoran Grgantov uoči utakmice najavljuje.

- Ove smo godine jako pomladili ekipu tako da je u sastavu jako puno igračica koje skoro da nemaju iskustvo igranja u Superligi. Iako su neki odbojkaški stručnjaci zbog toga očekivali da ćemo se boriti za opstanak, čak i da ćemo ispasti iz Superlige, mi smo nakon 18. kola stabilni u sredini tablice. Još bolje nego Superligu odigrali smo Kup Hrvatske gdje smo u tri gostujuće utakmice ostvarili tri pobjede. Pred nama je finale Kupa, to je ujedno i naš domaći, lokalni derbi. Iako je Marina Kaštela trenutno po plasmanu na tablici ispred nas, kvalitetnija i samim time favorit u ovom susretu, rezultat u bilo kojem natjecanju dolazi samo ako ekipa odigra angažirano, kvalitetno i fokusirano. Mi ćemo nastojati sve te preduvjete ostvariti i nadamo se da će i rezultat biti onakav kakav priželjkujemo.

Trener Marine Kaštela, studiozni stručnjak Milorad Krunić, također nije želio pred finale davati bombastične najave.

- Mislim da je ovo velika stvar za grad Kaštela, da ima dvije ekipe u finalu Kupa Hrvatske. Naš put do finala nije bio nimalo lagan. Imali smo tri gostovanja te smo sva tri, Veli Vrh, Rijeku CO i Mladost, odradili s 3-0 pobjedama. Tempirali smo formu baš za polufinale Kupa i sada se nalazimo u sjajnoj formi. Moram istaknuti da je moja ekipa cijele godine radila za ovo finale, da kod nas vlada ogromna sloga i odlučnost te da je prelijepo to osjetiti. Iako ta atmosfera kod nas nije od jučer, to zaista dugo traje. Djevojke bodre jedna drugu bez obzira bile na terenu ili uz klupu. Izvlačimo maksimum iz utakmice u utakmicu što sveukupno u konačnici pokazuju i rezultati.