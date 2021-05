Kritizirali su je da previše pokazuje tijelo... Odgovorila im fotografijama za starije od 18!

Valerie Loureda doživjela je težak poraz na Bellatoru 259 i time razočarala sve one koji su joj dali ulogu apsolutne favoritkinje te nove MMA zvijezde u ženskoj konkurenciji, zbog čega su uslijedile kritike na njen račun, s kojima se obračunala na zanimljiv i čudan način...

Naime, kad se uzme u obzir koliko samouvjereno radi na samopromociji, bilo je ljudi koji su joj "trljali na nos" taj iznenađujući poraz. Pa im je poslala odgovor.

Ponajviše kritike idu u smjeru njenog "preslobodnog" pokazivanja tijela i zato je to učinila ponovno. Na jednoj fotografiji se vidi njena stražnjica u tanga gaćicama, a na drugoj srednji prst.

Zna se kome je upućen... Normalno, tu objavu vidjelo je gotovo milijun ljudi, koliko je prati na društvenim mrežama.

on to the next 🤪 pic.twitter.com/OlDxVCs0gc