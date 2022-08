Kreće spektakl! Tucak: Idemo po medalju u Splitu

Godina je 1981. i Split je (od 5. do 12. rujna) domaćin Europskog prvenstva u (svim) vodenim sportovima. Najviše se očekivalo od vaterpolista tadašnje Jugoslavije koji su bili među favoritima za zlato. Reprezentacija bivše države dotad je osvojila tri europska srebra (1954., 1958. i 1977.) i govorilo se “dosta nam je srebra, hoćemo zlato!” No, u vodi je to bilo teže ostvarivo.

U prvom dvoboju, sa Španjolcima, Jugoslavija je gotovo dvije četvrtine igrala s igračem manje (isključen je bio Damir Polić do kraja utakmice bez prava zamjene), pa se poraz zapravo nije mogao izbjeći, bilo je 8:11. Nakon toga izgubili smo od Njemačke (6:10), SSSR-a (5:9), pa i od Mađarske (6:7), iako se na poljudskom bazenu za tu utakmicu okupilo više od 2500 gledatelja. Pobjede protiv Rumunjske (12:10), Nizozemske (9:8) i Italije (8:7) bile su dovoljne tek za četvrto mjesto. Zlato su osvojili Zapadni Nijemci, i to sa samo jednim izgubljenim bodom, Sovjeti su bili srebrni, a Mađari brončani.

– Nemojte kritizirati igrače, smrću Tripuna Ćirkovića ostali su izgubljeni – kazao je tada našim novinarima sovjetski izbornik Boris Popov.

I uistinu, izbornik Ćirković, bokeljski Hrvat, tragično je stradao 1. kolovoza 1981., mjesec dana prije početka splitskoga EP-a. Poginuo je u prometnoj nesreći u blizini Dubrovnika, žureći u posuđenom fići na pripreme svojih izabranika...

Jugoslavija se ni tada, a ni poslije (sve do raspada) nije uspjela okititi europskim zlatom, iako je uistinu bila vaterpolska velesila tog doba, osvojila je uostalom tri olimpijska i dva svjetska zlata. Ali Europa kao da je za nju bila ukleta.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 22.08.2022., Split - U tijeku su posljednje pripreme pred Europsko prvenstvo u vaterpolu koje ce se odrzati u Spaladium Areni od 27. kolovoza do 10. rujna 2022. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Hrvatski su vaterpolisti osvajanjem zlata na EP-u u Zagrebu 2010. prekinuli to prokletstvo, a Split je 41 godinu poslije ponovno domaćin europske (ovaj put samo) vaterpolske smotre. Mogu li hrvatski dupini ove 2022. vratiti Splitu dug svojih prethodnika iz 1981. godine?

Izbornik Ivica Tucak uvjerava nas da možemo, računajući na zajedništvo i srčanost u našim redovima..

– Teško je bilo što prognozirati, ali imamo ogroman motiv i želju da pred našom publikom, u ovom prekrasnom ambijentu Spaladium Arene, napravimo sve što je moguće da odemo što dalje i da osvojimo medalju. Mislim da nas čeka predivno prvenstvo i da ćemo svi dati sve od sebe da prezentiramo domovinu na najbolji način – najavio je Tucak.