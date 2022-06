Krapić: Odradili smo što smo mogli, u Mađarsku odlazimo s mnogo optimizma

Za kraj kratkih priprema u Puli hrvatska je vaterpolska reprezentacija u prijateljskoj utakmici u utorak navečer pobijedila Italiju s 12:11. Iako je to bio samo ogledni dvoboj, pobjeda nad svjetskim prvacima iz Gwangjua godi i – ohrabruje. Bilo je i pogrešaka (igrač više nije nam baš legao, samo 24 posto realizacije), ali to u ovoj fazi i nije tako strašno, ipak su igrači umorni, a ruke teške.

Samo petorica iz Tokija

– Bila je to iznimno intenzivna utakmica, kao da nije bila prijateljska. No odlično je da je bilo tako. Drago nam je što je rezultat otišao na našu stranu, iako nam on nije bio u prvom planu. Primarno je bilo da se vide konture naše igre, da imamo agresivnost, borbenost i želju, a sve su to momci pokazali. Ovo je mlada reprezentacija, s puno igrača koji će debitirati na velikom natjecanju. A utakmica s Talijanima poslužila nam je kao odličan pokazatelj kako igrači reagiraju u stresnim situacijama – kazao je naš izbornik Ivica Tucak.

Napravio je Tucak u odnosu na sastav s Olimpijskih igara u Tokiju možda i više promjena nego što je želio (ozljede Benića i Marcelića), pa će u Mađarsku povesti samo petoricu iz Japana. To su Bijač, Fatović, Bukić, Vukičević i Vrlić. Ostali su povratnici ili debitanti.

Novi je i kapetan, to je sada Ivan Krapić, 33-godišnji sidraš francuskog kluba Noisy le Sec, koji je ovako ocijenio sadašnji trenutak hrvatske reprezentacije.

– U ovim kratkim pripremama uspjeli smo odraditi sve što smo namjeravali. Iznimno je važno da smo se homogenizirali kao momčad. Stvorili smo ozračje koje smo naslijedili od igrača koji su ovdje bili prije nas. Uvijek je lijepo pobijediti za kraj priprema i želim zahvaliti predivnoj publici koja nas je došla podržati. Nisu nas mogli ljepše ispratiti na Svjetsko prvenstvo. Sada smo fokusirani na utakmicu s Grčkom. Odlazimo puni optimizma na Svjetsko prvenstvo.

Uoči utakmice s Italijom Hrvatski je vaterpolski savez Kristalnim loptama, posebnim priznanjem za osobiti doprinos hrvatskom vaterpolu, nagradio trojicu olimpijskih pobjednika s ovog područja: Igora Hinića, Samira Barača i Damira Burića. Nagrade su im predali predsjednik HVS-a Mladen Drnasin i Perica Bukić, dopredsjednik i izvršni direktor.

Grad Pula i Istra dodatno su darivali svojeg Puljanina Damira Burića, nagrade je dobio iz ruku Brna Cergnule, dogradonačelnika Pule, Borisa Miletića, istarskog župana, te Ivana Perosa, predsjednika Vaterpolskog kluba Pula. No tu nije bio kraj poklonima, Ratko Rudić, član Upravnog odbora HVS-a, Puljanima je dodijelio 16 lopti za mlađe uzraste VK Pula.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 14.06.2022..,Pula - Hrvatska vaterpolska reprezentacija igra protiv Italije u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Može li se ponoviti 2017.?

Izbornik Tucak je nakon utakmice dao igračima slobodno do petka navečer kada slijedi završno okupljanje u Zagrebu. Dan poslije putuje se u Mađarsku, za početak u Budimpeštu gdje nas u subotu očekuje posljednja provjera: prijateljska utakmica s Mađarskom.

Ne bismo naše igrače željeli opterećivati dodatnim imperativima, ali u Mađarskoj (gdje su se 2017. okitili naslovom svjetskih prvaka) pruža im se prilika da nastave fantastičan niz kojim se ne može pohvaliti nijedna druga reprezentacija: da osvoje i osmu uzastopnu medalju sa svjetskih prvenstava. A sve je počelo zlatom u Melbourneu 2007. godine.