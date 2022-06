Tucak objavio popis igrača za Svjetsko prvenstvo u Mađarskoj

Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije, na konferenciji za novinare u Puli priopćio je na koju trinaestoricu igrača računa za Svjetsko prvenstvo u Mađarskoj od 18. lipnja do 3. srpnja.

Na popisu su: Marko Bijač, Toni Popadić, Marko Žuvela, Rino Burić, Ivan Krapić (kapetan), Luka Bukić, Loren Fatović, Ante Vukičević, Konstantin Harkov, Jerko Marinić Kragić, Franko Lazić i Andrija Bašić.

Grci favoriti, ali i mi smo

Uglavnom su to provjereni igrači, no ne može se reći da nas Tucak nije iznenadio svojim izborom. Prije svega činjenicom da je pozvao samo dvojicu braniča: jugaša Marka Žuvelu i jadranaša Rinu Burića (otpali su Matias Biljaka i Kristijan Milaković). Jasno je da se u modernom vaterpolu njeguju polivalentni igrači, pa se i drugi (recimo sidraši) mogu prihvatiti braničke uloge, ali onda se oni potroše u tome pa izgube svježinu za obavljanje svog temeljnog posla. No Tucak valjda zna što radi...

– To je najteži posao za svakog izbornika, odrediti igrače koji idu na veliko natjecanje, ali mora se. Ovo je moj izbor najbolje trinaestorice, a sukladno Fininu protokolu imamo i dvojicu pričuvnih igrača ako netko, ne daj Bože, bude pozitivan na COVID–19. A što će se dogoditi ako šestorica budu pozitivna, to nitko ne zna. No odradili smo odlične pripreme i ja se nadam našim kvalitetnim izvedbama – kazao je Tucak, zahvalivši Puljanima na gostoprimstvu.

Novi kapetan Ivan Krapić snagu naše reprezentacije vidi u njezinu zajedništvu i karakteru.

– Važno je da se držimo svi skupa, da sačuvamo to zajedništvo i održimo tu kemiju koja se već godinama stvara. Ići ćemo utakmicu po utakmicu, pa ćemo sljedećih dana razmišljati samo o Grčkoj – naglasio je Krapić, a o ulozi kapetana još je dodao:

– Velika je to čast i odgovornost, no najvažnije je da se najmlađi što prije uklope, a da im mi stariji pomognemo u tome. Znaju se naši ciljevi, ali nećemo obećavati medalje, nego to da ćemo u svakoj utakmici dati maksimum – zaključio je Krapić.

Foto: Wang Jingqiang/XINHUA (TOKYO2020) JAPAN-TOKYO-OLY-WATER POLO-MEN'S PRELIMINARY (210729) -- TOKYO, July 29, 2021 (Xinhua) -- Marko Bijac of Croatia competes during the men's preliminary round match of Water Polo between Croatia and Montenegro at the Tokyo 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan, on July 29, 2021. (Xinhua/Wang Jingqiang) Wang Jingqiang Photo: XINHUA/PIXSELL

Vratar Marko Bijač koji najbolje poznaje Grke jer brani u Olympiakosu dodao je:

– Grci su napravili minimalne promjene u odnosu na Tokio, dok je kod nas ostalo samo nas pet. No to može biti i naša prednost, nepoznanica smo za ostale momčadi. Grci temelje svoju igru na sidrašima, brzom protoku lopte i na agresivnoj zoni. Jedni su od favorita prvenstva, ali i mi smo. Ako budemo pravi, zadat ćemo im puno problema.

S Mađarskom posljednji test

Hrvatska će na SP-u natjecanje započeti u skupini B u Debrecenu, a prvi dvoboj izabranici Ivice Tucka imat će 21. lipnja protiv Grčke, najvećeg rivala u skupini (u 19.30 sati). Dva dana poslije, 23. lipnja, igramo s Njemačkom (18), a u subotu 25. lipnja s Japanom (18). Pobjednici skupina izravno idu u četvrtfinale, a drugi i treći razigravaju u osmini finala.

Naša će reprezentacija danas odraditi i drugu (uzvratnu) prijateljsku utakmicu s Italijom, aktualnim svjetskim prvakom, ovaj put u Puli u 20 sati, uz prijenos na Sportklubu.

– Rezultat nije presudan, ali utakmica će nam dobro doći da vidimo gdje smo. Nakon toga slijede dva slobodna dana, a 18. lipnja odigrat ćemo još jednu sparing utakmicu, ovaj put s Mađarskom u Budimpešti – napomenuo je izbornik.

U stručnom stožeru su osim izbornika Tucka njegovi pomoćnici Zoran Bajić i Jure Marelja, kondicijski trener Pero Kuterovac, trener vratara Renco Posinković, videoanalitičar Igor Pezelj, fizioterapeuti Damir Luketić i Petar Kopanja te liječnik Ivan Čurlin.