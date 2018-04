Kramarić: Jedva čekam Brazil, a ozračje nije narušio odlazak šestorice igrača

Hoffenheimov heroj Andrej Kramarić (26) za hat-trick Hannoveru nagradio se izletom u – Madrid.

– Nikada nisam bio u Madridu pa sam se želio malo odmoriti, opustiti dva dana. Mateo Kovačić osigurao je mojoj djevojci Miji i meni ulaznice za subotnju utakmicu Real Madrid – Leganes.

Nedjelju ćemo provesti razgledavajući Madrid, a u ponedjeljak ujutro vraćam se u Njemačku – rekao nam je Andrej u subotu ujutro prije polijetanja u Španjolsku.

Suigrači i trener slave vaša majstorstva, oduševljen je bio i komentator Eurosporta, pritom malo i “prigovorio” strijelcu: kod trećega pogotka, fantastičnoga loba, logičnije bi bilo da ga je Kramarić izveo lijevom nogom...

Andrej se na ovo samo nasmijao: pogodak je zaista bio remek-djelo nadahnuta umjetnika.

Moj prvi hat-trick! Sjajno

– Sretan sam što je ovako ispalo; ovo mi je bio prvi hat-trick u Bundesligi, a iako sam jedan ostvario u Njemačkom kupu, ovaj mi je svakako draži. Zato što nas je približio poziciji koja vodi u Ligu prvaka premda onda nije imperativno postavljena. No, možda nam se na kraju i posreći, bio bi to zaista sjajan doseg – nastavlja Kramarić, koji je u ovoj sezoni postigao 12 pogodaka za Hoffenheim i osam puta asistirao.

U prošloj sezoni taj je učinak bio 18 pogodaka i osam asistencija.

– U utakmici protiv Hannovera igrao sam ponovno na svojoj prirodnoj poziciji, desetke, iza špica, pa mi je odmah krenulo. Prije toga sam dosta utakmica odigrao kao desni ili lijevi vezni u formaciji 3-5-2 – dodaje Andrej.

Povratak u vrhunsku formu Andreju se događa u idealnom trenutku sezone, nadomak početka priprema za Svjetsko prvenstvo. Podsjetili smo ga na američku avanturu.

– Meni je u Americi sve bilo OK, prvi sam put bio u SAD-u, a rezultatski nismo podbacili. Da smo protiv Perua bili sto posto u toj utakmici, ona bi sigurno povoljnije završila za nas. Pozitivno ozračje u reprezentaciji, međutim, nije narušeno, nije nas poremetio odlazak šestorice igrača. Bila je to izbornikova odluka, i ja tu nemam što dodati – ističe Kramarić.

Veselite li se srazu s Brazilcima?

– O da, to je top-suparnik, bit će to spektakl uoči Svjetskog prvenstva i dat će nam dosta odgovora u kakvom smo stanju, na čemu još trebamo poraditi. Naravno, neće u toj utakmici biti naboja kao da se igra na SP-u, ali svejedno će to biti lijepo iskustvo za nas – kaže Kramarić.

Okrenuli smo se na kraju završnici Lige prvaka, tko je vaš favorit?

– Po svemu izgleda kao da će to biti finale Real Madrid – Liverpool, no ja u ovom času ipak još ne bih potpuno otpisao Bavarce. Ako bude finale između Reala i Liverpoola, moje će simpatije, unatoč prijateljstvu s Mateom i Lukom, biti na strani Redsa. Kod njih vidim nevjerojatnu strast, energiju u momčadi, fenomenalno ozračje koje stvaraju njihovi fanatični navijači, i to vas naprosto mora dirnuti – kaže Kramarić.

Suigrači oduševljeni

Na kraju mala provokacija: gdje ćete igrati u sljedećoj sezoni, je li vas već zvao Niko Kovač? Da krenete putem svojih bivših suigrača Sülea i Wagnera prema Münchenu.

– Hahaha, nije me zvao Niko, ali bilo bi to lijepo od njega... – šali se Andrej i zaključuje:

– U ovom trenutku ne zamaram se sljedećom sezonom. Idemo ovu odraditi do kraja kako smo si zacrtali, potom ću se posvetiti svome prvome SP-u, a onda ću razmišljati o sljedećoj sezoni.

Na kraju, pogledajte kako su Kramarićevu večer inspiracije popratili njegovi suigrači.

– Kramarić je pokazao da je napadač top-klase, trebat će nam ovakav u teškim utakmicama koje nas očekuju do kraja sezone (Stuttgart, Borussia Dortmund, nap. a.) – rekao je Norvežanin Havard Nordveit za službenu klupsku stranicu, dok je Nijemac Nico Schulz dodao:

– Iako nije bitno tko zabija golove, Andrej ih je danas postigao tri i tako nam donio pobjedu u teškoj utakmici. Sada samo moramo nastaviti u istom stilu i vidjeti kamo će nas to odvesti do kraja sezone.