Krajan objasnio zašto nije siguran da će Ćilić igrati parove

Hrvatska i Kanada nakon prvog dana prvog kola Svjetske skupine Davisova kupa su izjednačene. Hrvatskoj je bod donio Borna Ćorić pobjedom nad Vasekom Pospisilom, da bi izjednačenje gostima donio Denis Šapovalov koji je bio bolji od Viktora Galovića.

- Ne znam što bih rekao, osjećao sam da bih mogao nešto bolje napraviti u ovom meču. Imao sam nekoliko lopti koje nisam uspio iskoristiti, no osjećam da ako nadoknadim par stvari koje su mi nedostajale danas, da bi mogao duže ostati u meču, tako da ću raditi na tome - rekao je Galović nakon poraza 4:6, 4:6, 2:6.

Progovorio je i razlozima poraza.

- Servirao sam i preko 200 km/h, i to blizu linija, no returni su se danas vraćali, to nisam očekivao. Uspio je 'returnirat', i to brzo, duboko i u noge. Teško je nakon takve serve imati reakciju da se odigra loptica, pa to nisam očekivao. I on je servirao preko 200 km/h, no ja nisam našao tempo za return, pogotovo s te lijeve strane - dodao je Galović pa zaključio:

- Ovo mi je veliko iskustvo, vidio sam da nešto mogu, no ima tu za raditi još na nekoliko stvari.

Izbornik Željko Krajan ističe da je rezultat realan.

- Rezultat je realan, priželjkivali smo 2:0, no favoriti su uvjerljivo dobili svoje mečeve. Po meni smo sada još malo veći favoriti, jer svi smo vidjeli da smo Marina imali na klupi, sad ga možda imamo i na terenu od sutra ili preksutra, svejedno.

Ipak, Krajan nije siguran da će Čilić zaigrati u subotu.

- Svi moramo sjesti i razgovarati pa vidjeti tko bi i najviše odgovarao protivniku. Nije samo bitno koja je naša najbolja kombinacija, već i da vidimo tko bi najmanje odgovarao njima. Imaju Nestora i Pospisila, igrače koji su osvajali Grand Slamove i koji su stvarno dobri u parovima, pa treba vidjeti je li u našu kombinaciju najbolje staviti Škugora ili Čilića - zaključio je Krajan.

Za parove koji su na rasporedu od 14 sati u subotu prijavljeni su Dodig i Škugor, no izbornik odluku može promijeniti sat vremena prije početka meča.

HRVATSKA - KANADA 1-1Borna Ćorić - Vasek Pospisil 3:6, 6:2, 6:3, 6:2Viktor Galović - Denis Šapovalov 4:6, 4:6, 2:6