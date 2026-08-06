Kovačević sad može kalkulirati i rotirati koliko želi, a dvije stvari su jako čudne za Dinamo

Dinamo je već ostvario dobar dio onoga što je želio, a jedan od ciljeva bio je ući u play-off Lige prvaka i tako osigurati znatna financijska sredstva, no i osigurati, minimalno, igranje u skupini Europske lige. Zasad je sve to ostvario, nije bilo jednostavno, pogotovu u susretima drugog pretkola s Thunom, u kojima je bilo "čupavo", no kad su plavi to prošli, dobili su u trećem pretkolu ipak jako laganog suparnika, litavskog prvaka, momčad Kauno Žalgirisa koju vodi Željko Sopić.

Treba dizati koeficijent

Prva utakmica s Litavcima bila je igra mačke i miša, Dinamo je pokazao koliko je bolji, kvalitetniji, jači, pa se 5:0 pobjedi u Maksimiru i ne treba previše čuditi jer mogla je biti i znatno uvjerljivija. Bez obziran na sve, uzvrat u utorak u Kaunasu samo je formalnost, plavi će biti u play-offu Lige prvaka iako taj susret u Litvi ne bi trebali shvatiti olako. Jer pobjeda im donosi nove bodove za koeficijent, donosi im i novu dozu samopouzdanja za nastavak borbe na putu do Lige prvaka.

Uzvratni susret s Kauno Žalgirisom ne treba stoga podcjenjivati, svaka pobjeda donosi i neke nove blagodati, ali sigurno je da će plavi u Litvu krenuti "laganini", svjesni da su play-off Lige prvaka s maksimirskih 5:0 već osigurali.

Pomalo je čudan taj ždrijeb i koeficijenti Uefinih natjecanja, pomalo je čudno da Dinamo u drugom pretkolu dobije za suparnika švicarskog prvaka i vodi tešku bitku s njim, a onda na novom koraku dobije Kauno Žalgiris, koji po kvaliteti ne može stati u istu rečenicu ni s Dinamom ni s Thunom. No, tu nema pomoći, za Dinamo je jedino važno što je preskočio taj neugodni Thun, što je došao u treće pretkolo u kojem je već u prvoj utakmici osigurao prolazak u play-off Lige prvaka, a samim time najmanje i igranje u skupini Europske lige – dakle još osam utakmica nakon kvalifikacija sve do početka 2027. godine.

No, želja Dinama nije taj ispunjeni primarni cilj – ulazak u play-off Lige prvaka koji plavima dobrim dijelom puni proračun. Oni žele više, ulazak u skupinu Lige prvaka rješava sve dvojbe vezane za financiranje te plavima daje mogućnost da ne prodaju svoje igrače, osim u slučaju nekakvih "nemoralnih" ponuda; jamči im stabilnost.

No, na kraju ipak treba odigrati i tu uzvratu utakmicu s Litavcima u Kaunasu, vrlo ugodnom po temperaturama, ostvariti novu pobjedu koja nije nevažna zbog spomenutog koeficijenta te s puno samopouzdanja krenuti u nastavak sezone.

Dinamov trener Mario Kovačević sad ima priliku razmišljati ne samo o gostovanju u Kaunasu nego i domaćoj utakmici s Rudešom, a sve to gledano kroz prizmu priprema plavih za dvije utakmice s norveškim Vikingom, toj posljednjoj prepreci do skupine Lige prvaka i financijskog klupskog mira.

Te dvije utakmice prilika su Kovačeviću da neke od svojih igrača odmara, da drugima ponudi još više prilika za dokazivanje i zapravo jer su te dvije utakmice idealne za trenera plavih prije utakmica s neugodnim Norvežanima. A da su neugodni, nije nimalo sporno, uostalom Dinamo je sa sjevernjacima imao dosta problema.

Norvežani su problematični

Viking je devet puta bio prvak Norveške, a nedavno su u prvenstvu pregazili Bodø/Glimt s 5:0. Ako se tomu doda da su usred prvenstva i da igraju na umjetnoj travi, onda je jasno da je to za Dinamo teška prepreka.

Dinamo je u nekoliko navrata igrao s norveškim klubovima i uvijek je bilo zahtjevno. Počevši od 2007., kada je Dinamo izgubio u Bergenu od Branna (1:2), zatim traumatične dvije utakmice protiv Moldea u sezoni 2015./2016. (ukupno 4:4), pa Odda (ukupno 2:1), pa do Rosenborga u sezoni 2018./2019. (ukupno 3:1, uz neizvjesnu utakmicu u uzvratu) i Bodø/Glimta, kada je Dinamo najprije tijesno izgubio u Norveškoj, a nakon 2:0 oni smanjili na 2:1 i držali nas na našoj polovici gotovo cijelo drugo poluvrijeme. Tek su Drmić i Bočkaj u produžecima dovukli Dinamo do Lige prvaka.

No, trener Kovačević sad u dvije utakmice ima priliku rotirati, odmarati ili pak uigravati momčad za norveškog prvaka i za put do Lige prvaka.