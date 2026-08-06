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Finci su prepreka

Evo gdje možete gledati Rijeku u KL-u: Prijenos će biti dostupan svima

storyeditor/2021-11-26/PXL_300918_22172219__1_.jpg
Autor
Robert Junaci
06.08.2026.
u 06:00
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Ključne su to utakmice za Rijeku protiv Finaca, koji su se mučili u prošlom kolu kvalifikacija, na kraju su preko jedanaesterca uspjeli preskoči islandski Stjarnan, ali to ne znači da će biti lagana priča za Rijeku, koja ipak ima ulogu ozbiljnog favorita

Rijeka je izbacila Derry City s dvije pobjede od po 1:0, a sad momčad s Rujevice traži put do skupine Konferencijske lige. Nije to lagani zadatak za Riječane, čekaju ih dvije utakmice s finskim Ilvesom. Koliko god smo spremni podcijeniti finski nogomet, Rijeka i njen trener Matjaž Kek moraju biti jako oprezni. Prijenos će biti ovog puta na RTL televiziji. 

Istina je da finskom klubu u domaćem prvenstvu nije baš dobro krenulo, nakon 18 utakmica tek su na devetom mjestu sa 17 bodova manje od vodećeg KuPS-a, u posljednjih pet utakmica imaju dvije pobjede, dva poraza i jedan remi i to ih sigurno ne zadovoljava. No sad imaju Finci dvije utakmice s Rijekom u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Ključne su to utakmice za Rijeku protiv Finaca, koji su se mučili u prošlom kolu kvalifikacija, na kraju su preko jedanaesterca uspjeli preskoči islandski Stjarnan, ali to ne znači da će biti lagana priča za Rijeku, koja ipak ima ulogu ozbiljnog favorita.

Primjerice, kladionice za taj prvi susret na Rujevici nude koeficijent od samo 1.13 na Rijeku, a čak 19.0 na finskog predstavnika, no Matjaž Kek će zacijelo biti oprezan i prije svega tražiti prolazak ove prepreke. 

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Ključne riječi
nogomet Konferencijska liga Rijeka

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