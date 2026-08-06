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ŠOKANTNI SLUČAJEVI

'Crne udovice' vrebaju ranjive: Nova okrutna vrsta kriminala užasava Ruse

Foto: Reuers/Pixsell
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
06.08.2026.
u 07:38
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To se događa u trenutku kad je društvo sve zabrinutije zbog posljedica rata u Ukrajini, koji Kremlj i dalje naziva "specijalnom vojnom operacijom"...

U Rusiji raste broj sličnih slučajeva takozvanih "crnih udovica", koje se udaju za ranjive vojnike kako bi nakon njihove smrti preuzele odštetu. Pojedini slučajevi uključivali su medicinske sestre, organizirane skupine i navodnu suradnju pripadnika sigurnosnih snaga koji su vojnike slali na posebno opasne zadatke, piše CNN koji donosi priču o ženi koja je doznala da je njezin 59-godišnji otac ranjen na bojištu u Ukrajini te da je poslije preminuo od zadobivenih ozljeda. Bila je shrvana, ali dvostruko šokirana. Ne samo da nije znala da se njezin otac prijavio u vojsku nego su joj rekli i da se vjenčao samo dva dana prije nego što je poslan u rat. "U početku mi se činilo kao da sanjam. Čak se i sada ponekad probudim misleći da sam sve to sigurno samo sanjala. Ali to se doista događa", dodala. Nevjesta, za koju kaže da je nikada nije upoznala niti je ikada čula da je otac spominje, bila je 22 godine mlađa od njega. Kao njegova supruga postala je njegova zakonska nasljednica i najbliža srodnica, čime je stekla pravo na službenu novčanu naknadu. "Nikada nisam ni razgovarala s tom ženom", rekla je. Dodaje kako je odmah posumnjala da je riječ o prevari. CNN je pokušao stupiti u kontakt s udovicom i zatražiti komentar.

Kada ruski vojnik pogine u borbi, njegova najbliža rodbina prima jednokratnu vojnu naknadu koja počinje od pet milijuna rubalja, odnosno približno 64.000 dolara. Svrha je takve naknade uvjeriti novake da će, ako se dogodi ono najgore, a to se događa često, njihovi najmiliji biti financijski zbrinuti. No u Rusiji raste zabrinutost da tu pogodnost sve češće iskorištavaju beskrupulozni prevaranti, koje ruski dužnosnici i državni mediji nazivaju "crnim udovicama". One ranjive muškarce navode na lažne brakove prije nego što ih isprate u rat, a zatim, ako njihovi novi supruzi poginu, preuzimaju naknadu i iz nje isključuju ostale članove obitelji.

Posljednjih mjeseci rusku su javnost potresle brojne priče o novacima koji su navodno uvučeni u brak prije nego što su poginuli na bojištu, kao i o vojnicima koji su se ženili čak i na samrtnoj postelji. U jednom od najpoznatijih slučajeva "crne udovice", o kojem se prošle godine mnogo izvještavalo, medicinska sestra zaposlena u vojnoj bolnici dobila je otkaz nakon što je optužena da se udala za petoricu vojnika koje je njegovala. Navodno je brakove sklapala prije nego što su podlegli ozljedama kako bi mogla preuzeti njihove posmrtne naknade.

To se događa u trenutku kad je društvo sve zabrinutije zbog posljedica rata u Ukrajini, koji Kremlj i dalje naziva "specijalnom vojnom operacijom". Dok se gospodarska situacija pogoršava, pojavljuje se nestašica goriva, sve je veći broj ljudskih žrtava i razornih ukrajinskih napada na ruskom teritoriju, rastu osude prevaranata, a i broj javnih poziva vlastima da odlučnije reagiraju. "Obitelji sudionika specijalne vojne operacije potrebno je zaštititi od drskih kriminalaca, od takozvanih "crnih udovica", financijskih i telefonskih prevaranata te grabežljivaca koji ciljaju ljude koji su primili novčane naknade", izjavio je Leonid Slucki, istaknuti zastupnik u ruskom parlamentu koji inače rijetko kritizira vlast.  Dodao je da takvi "zločini" sada poprimaju "ozbiljne razmjere".

Ciničan savjet

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine Kremlj je aktivno poticao ruske novake da se vjenčaju, možda kako bi ojačao potporu njihovih obitelji ili im dao dodatnu motivaciju za borbu. Kampanja koja je promicala brak bila je u skladu i s nastojanjima ruskog predsjednika Vladimira Putina da promovira takozvane tradicionalne vrijednosti u razdoblju demografskog pada u Rusiji. Vlasti su pokušavale omogućiti ubrzano sklapanje brakova za novoprimljene vojnike, bez uobičajenog zakonskog roka čekanja, dok je državna televizija prenosila masovna vjenčanja koja su organizirale lokalne vlasti kako bi postupak bio još jednostavniji. Brak s vojnikom, osobito s novakom koji uskoro odlazi na bojište i čiji je očekivani životni vijek na prvim crtama, koje se opisuju kao "stroj za mljevenje mesa", katastrofalno kratak, čak se predstavljao kao način da se dođe do vlastite nekretnine.

U videopodcastu snimljenom prošle godine u sibirskom gradu Tomsku jedna je ruska agentica za nekretnine potencijalnim kupcima ponudila zapanjujuće ciničan savjet. "Ja sam 30-godišnja žena, ali ako želim kupiti stan, odakle bih trebala nabaviti novac?" upitala je voditeljica. "Jednostavno je", odgovorila je agentica. "Pronađete muškarca koji služi u specijalnoj vojnoj operaciji i kada pogine, dobijete osam milijuna rubalja", odnosno oko 102.000 dolara, rekla je kroz smijeh. "Mnogo žena danas na taj način kupuje jeftine stanove. To je posao", dodala je. Obje su žene na kraju kazneno procesuirane, osuđene na dugotrajni rad za opće dobro te prisiljene ispričati se vojnicima i njihovim suprugama.

Ruski sudovi intervenirali su i u drugim slučajevima koji su privukli veliku pozornost javnosti. Zabilježeni su i šokantni slučajevi u kojima su pripadnici ruskih sigurnosnih snaga navodno sudjelovali u organiziranju prijevara s "crnim udovicama". Prema tim navodima, surađivali su sa ženama kako bi njihove novopečene supruge poslali na posebno opasne zadatke, a zauzvrat bi dobili dio odštete ako muškarci poginu, piše CNN. U jednom takvom slučaju ruski su mediji prošle godine izvijestili o istrazi u Primorskom kraju, na ruskom istoku, povezanoj s navodnom prijevarom u kojoj su sudjelovali dočasnik, narednik i vojni računovođa. Trojicu osumnjičenih teretilo se da su pronalazili ranjive muškarce, među kojima su bili siročad i osobe bez bliske rodbine, te im dogovarali brakove. Novaci su potom navodno slani na visokorizične položaje na prvoj crti bojišta, gdje je postojala znatno veća vjerojatnost da će poginuti u borbi. Od tada nije bilo javno objavljenih novih informacija o tom slučaju.

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Ključne riječi
udovice Rusija rat u Ukrajini

Komentara 21

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MO
Moskovija
08:47 06.08.2026.

Od rusa-očekivano! Baš ih briga što svaki dan ubijaju ukr.civile, a kako će ih biti briga što će drugi rusi umrijeti ako će oni pri tome napuniti džepove!

ŠU
Šugaman
07:53 06.08.2026.

O, pa bilo je toga i kod nas. Prilično. Udavale se za dragovoljce 91 i jedva čekale da poginu. Mnogi jesu, one pokupile odštete, mirovine, nakon toga osnovale obitelji s drugim muškarcem, ali se nikad nisu formalno udale, jer bi izgubile povlastice. I dan danas žive vanbračno i uredno dižu lovu. Odvratno, odvratne osobe.

BA
Barca
08:51 06.08.2026.

To je za ruse normalno jer riba smrdi od glave. Ako može gazda putler zarađivati na umiranju ruskih mladića u Ukrajini, onda mogu i drugi rusi...

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