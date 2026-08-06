Jedan od najvećih platio 63.000 eura za večeru! Napojnica je mnoge ostavila bez teksta

Dok je ovog ljeta LeBron James završio na sportskim naslovnicama zbog potpisa za novi klub Philadelphia 76erse, prošlog je ljeta u ovo doba godine, uživao na odmoru u Španjolskoj, točnije u Palmanovi na Mallorci. Tada je također završio na portalima i to zbog golemog računa za večeru i obilne napojnice.

Na Mallorci je odlučio počastiti izabrano društvo večerom u jednom restoranu. Ta je večera na kraju koštala više od 63.000 eura. Iako restoran nije otkrio tko je potrošio toliki novac, obzirom na to da štiti privatnost svojih posjetitelja, naknadno se doznalo da je na skupoj večeri bilo američko društvo od 18 ljudi. Među njima, u njemačkim medijima se spomenulo da je organizator bio upravo legendarni LeBron James.

Najviše se za večeru potrošilo za ribu i za boce vina koje uz nju idu, a radilo se o tri boce Petrusa, ekskluzivnog crvenog vina iz 1986. godine. Petrus je vino koje LeBron obožava, a na boce i na ribu otišlo je oko 45 tisuće eura. Izdašan je račun, a takva je i napojnica, 10 posto od ukupnog iznosa, što znači čak 5.748 eura.

Radi se o iznosu koji je bio dodan na račun jer je tako odredio restoran u kojem je bilo ovo elitno društvo, a na gostima je slobodna odluka hoće li to i platiti. Što se tiče jela i pića s računa, naručivale su se pizze odnosnko tjestenine, a vidi se i da je naručeno više od 20 boca šampanjca, među kojima je bilo 17 boca skupog Dom Perignon Rosea, čija se boca od 0,75 litre u Hrvatskoj može naći za 455 eura.