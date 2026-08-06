Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BAKŠIŠ IZ SNOVA

Jedan od najvećih platio 63.000 eura za večeru! Napojnica je mnoge ostavila bez teksta

Instagram
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.08.2026.
u 08:19
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Na Mallorci je odlučio počastiti izabrano društvo večerom u jednom restoranu. Ta je večera na kraju koštala više od 63.000 eura. Iako restoran nije otkrio tko je potrošio toliki novac, obzirom na to da štiti privatnost svojih posjetitelja, naknadno se doznalo da je na skupoj večeri bilo američko društvo od 18 ljudi

Dok je ovog ljeta LeBron James završio na sportskim naslovnicama zbog potpisa za novi klub Philadelphia 76erse, prošlog je ljeta u ovo doba godine, uživao na odmoru u Španjolskoj, točnije u Palmanovi na Mallorci. Tada je također završio na portalima i to zbog golemog računa za večeru i obilne napojnice. 

Na Mallorci je odlučio počastiti izabrano društvo večerom u jednom restoranu. Ta je večera na kraju koštala više od 63.000 eura. Iako restoran nije otkrio tko je potrošio toliki novac, obzirom na to da štiti privatnost svojih posjetitelja, naknadno se doznalo da je na skupoj večeri bilo američko društvo od 18 ljudi. Među njima, u njemačkim medijima se spomenulo da je organizator bio upravo legendarni LeBron James. 

Najviše se za večeru potrošilo za ribu i za boce vina koje uz nju idu, a radilo se o tri boce Petrusa, ekskluzivnog crvenog vina iz 1986. godine. Petrus je vino koje LeBron obožava, a na boce i na ribu otišlo je oko 45 tisuće eura. Izdašan je račun, a takva je i napojnica, 10 posto od ukupnog iznosa, što znači čak 5.748 eura.

Radi se o iznosu koji je bio dodan na račun jer je tako odredio restoran u kojem je bilo ovo elitno društvo, a na gostima je slobodna odluka hoće li to i platiti. Što se tiče jela i pića s računa, naručivale su se pizze odnosnko tjestenine, a vidi se i da je naručeno više od 20 boca šampanjca, među kojima je bilo 17 boca skupog Dom Perignon Rosea, čija se boca od 0,75 litre u Hrvatskoj može naći za 455 eura.

Torcida sramotno vrijeđala Zlatka Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti
Ključne riječi
LeBron James košarka nba Mallorca

Komentara 2

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
08:24 06.08.2026.

Bakšiš ti je u turskoj

Avatar Kajman
Kajman
08:51 06.08.2026.

I sada netko kaže kako je kod nas skupo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!