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PROTIVNIK PO MJERI

Hajduk ima priliku sezonu vratiti na pravi put, počele su opravdane sumnje, brod se nagnuo

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Ivana Ivanović/PIXSELL
VL
Autor
Hrvoje Delač
06.08.2026.
u 08:42
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Splićani večeras (HDTV, 19 sati) gostuju u Vilniusu, trener Garcia mora na teren poslati prave ratnike koji će ostvariti povoljan rezultat

Prvi hrvatsko-litavski dvoboj, između Dinama i Kauno Žalgirisa, uvjerljivo je pripao nama, a nadamo se da će i ovaj večerašnji u kojem Žalgiris iz Vilniusa dočekuje Hajduk (HDTV, 19 sati). Plavi su, dakle, bijelima pokazali put, uvjerljivom pobjedom od 5:0 protiv prvaka Litve pokazali su da se s njima itekako može igrati, stoga vjerujemo da će i Hajduk napraviti dobar rezultat.

Žalgiris je trenutačno nakon 21 odigrane utakmice na trećem mjestu ljestvice nacionalnog prvenstva, ali forma im je u uzlaznoj putanji. U posljednjih sedam utakmica imaju šest pobjeda i jedan poraz. Ali i taj jedini kiks su nadoknadili. Naime, u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu u Gruziji su izgubili od Dinama s 0:3, ali su ih u uzvratu na domaćem terenu pregazili sa 7:2 i prošli dalje. To je ozbiljno upozorenje Hajduku, treba biti oprezan, ali opet odigrati bez straha. Splićanima treba izdanje kakvo su imali u domaćem susretu protiv Pafosa i onda će, uvjereni smo, s dobrim rezultatom čekati uzvrat na domaćem terenu.

Žalgiris igra kod kuće, što mu daje određenu prednost, pogotovo jer igraju na umjetnoj travi, ali nije riječ o pretjerano domaćinskoj momčadi. Kapacitet stadiona je svega pet tisuća i nije na njemu neka paklena atmosfera s kojom se hajdukovci ne bi mogli nositi. Vidi se to i po rezultatima na domaćem terenu, u deset susreta litavskog prvenstva Žalgiris ima pet pobjeda, četiri poraza i remi. Jedan od tih domaćih poraza prije točno četiri mjeseca nanio im je i Dinamov protivnik, koji je slavio s 3:0.

Prilika je ovo za Hajduk da sezonu vrati na pravi put, nakon ispadanja od Pafosa i poraza od Varaždina na otvaranju HNL-a, bijeli brod se malo nagnuo, počele su (opravdane) sumnje, ali Žalgiris im je protivnik po mjeri. Naravno, uvijek trebamo biti svjesni da Hajduk u Europi igra u nekom grču, ali ovo je prilika koja se mora iskoristiti, pogotovo što se Splićanima otvorio i ždrijeb u play-offu. Umjesto velikana poput Ajaxa, Rangersa, Anderlechta ili PAOK-a, igrali bi protiv pobjednika između poljskog Rakówa i švedskog Hammarbyja, a to ipak nije nepremostivo.

Trener Garcia mora izvući maksimum iz momčadi i na teren poslati prave ratnike, ne samo zbog kluba već i zbog sebe. Pitanje je bi li preživio još jedno ispadanje.

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Ključne riječi
Konferencijska liga Žalgiris Hajduk

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