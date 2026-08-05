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DIJELE SE PORUKE

Na pomolu nova kriza: Migranti već imaju karte i upute, a sve bi se moglo dogoditi 15. kolovoza?

Ceuta
Foto: Reuters/Screenshot
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.08.2026.
u 22:48
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Poruke koje cirkuliraju u grupama navodno sadrže detaljne karte, upute o rutama i savjete o odjeći te polazišnim točkama unutar Maroka.

Najmanje četiri WhatsApp grupe, deset Facebook grupa i više od 50 Instagram računa navodno su korišteni za pripremu plana o masovnom prelasku granice iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu 15. kolovoza, pokazala je analiza španjolske neprofitne organizacije za provjeru činjenica Maldita.es. Prema njihovim nalazima, migranti na društvenim mrežama raspravljaju o detaljima operacije koja bi trebala uslijediti nakon prošlotjednog masovnog priljeva. Tada je najmanje 70.000 ljudi preplivalo ili prešlo granicu, što je izazvalo ozbiljan diplomatski spor oko načina na koji se Španjolska nosila s krizom. U tom prelasku poginulo je najmanje 77 osoba, uglavnom utapanjem. Poruke koje cirkuliraju u grupama navodno sadrže detaljne karte, upute o rutama i savjete o odjeći te polazišnim točkama unutar Maroka. 

Jedna od poruka, koja uključuje španjolsku zastavu, glasi: "Sve će biti čisto tog dana i stići ćemo tamo" Migranti se pozivaju na okupljanje neposredno uz granicu s Ceutom. Pet Facebook grupa koje je analizirao list El País, a koje zajedno imaju više od 400.000 članova, pokazuju i određenu dozu sumnje. U jednoj poruci piše: "Hej braćo. Događa li se što 18.? Ili 30.? Ili 2030.?" U drugoj pak stoji: "Idete li 15.? Nećete naći prijevoz...", prenosi Telegraph

Dio korisnika spominje i mogućnost prelaska prema Melilli, drugoj španjolskoj enklavi. Na pitanje o mogućnosti novog masovnog prelaska sljedeći tjedan, španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je na konferenciji za novinare u utorak: "Uložit ćemo sve potrebne resurse za svaku situaciju". 

Olaya Salardón iz sindikata United Association of the Civil Guard izjavila je za španjolsku televiziju TVE da će policajci postupati prema utvrđenim protokolima unatoč velikom pritisku. Svaki novi pokušaj prelaska uvelike ovisi o reakciji marokanskih snaga sigurnosti. U rujnu 2024. tisuće marokanskih policajaca spriječile su marš prema Ceuti koji je također bio organiziran putem društvenih mreža. Zatvorili su ceste, uveli kontrole i uhitili dio potencijalnih emigranata. Kasniji pokušaji mobilizirali su znatno manji broj ljudi.

Maroko je porast broja prelazaka povezao s presudom španjolskog suda koja, prema njihovom tumačenju, olakšava migracije. Marokanski dužnosnik izjavio je da je njegova zemlja upozorila Španjolsku da će ta uredba postati „problem“ jer blokira hitne deportacije osoba koje dolaze morem. Madrid je gotovo odmah odbacio tu tvrdnju, okrivljujući kriminalnu mrežu.

Ministri unutarnjih poslova Europske unije na sastanku u utorak pozvali su na strože mjere protiv mreža krijumčarenja migranata i snažnije politike vraćanja. Naglasili su potrebu bliže suradnje sa zemljama izvan EU-a kako bi se suzbile ilegalne migracije i spriječio novi porast pritisaka na vanjske granice Unije. Situacija na granici između Maroka i Ceute i dalje je napeta.

Ceuta migranti 2 GIF
Ključne riječi
Maroko Španjolska ceuta migranti

Komentara 5

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Avatar Samodesno
Samodesno
22:58 05.08.2026.

Bravo španjolci, prvo ste si pucali u nogu a sada ćete u glavu. I svima nama.

Avatar Časantijareka
Časantijareka
00:32 06.08.2026.

Stavite odojke na granicu i problem riješen.

MI
micki
23:36 05.08.2026.

Ja sam u 100 Whatsapp i fejs grupa i već se mjesec dana ne mogu s četiri frenda dogovoriti za ribičiju, a ovdje se trabunja da se 70 tisuća ljudi koji se ne poznaju dogovorilo za invaziju na drugu državu, i to nitko nije primijetio?

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