FOTO Strašni prizori na mjestu nesreće u Zagrebu: Od auta nije ostalo gotovo ništa

Stravične scene na mjestu teške prometne nesreće koja se u srijedu oko 22 sata dogodila u Ulici Luje Naletilića u Zagrebu. Auto je prepolovljen, a policija je dugo provodila očevid. Jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene.

Prema informacijama s terena osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolnika i silovito udario u betonski stup javne rasvjete, koji se od siline udara prepolovio, javlja portal Kronike Velike Gorice. Nesreća, se dogodila između Botinca i Odranskog Obreža.

U vozilu su se nalazile tri osobe. Jedna je osoba preminula na mjestu nesreće, dok su preostale dvije ozlijeđene te im je pružena hitna medicinska pomoć. Na intervenciji sudjeluju vatrogasci, djelatnici hitne medicinske pomoći i policija.