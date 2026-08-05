Garcia: Svi su nervozni kada izgubimo, posebno u Hajduku gdje poslije poraza postane glasno

Nakon dva uzastopna poraza, 0-4 od Pafosa na Cipru u 2. pretkolu Europske lige te 1-2 od Varaždina na otvaranju HNL-a, nogometaši Hajduka u četvrtak će odigrati treću utakmicu u gostima zaredom, ovoga puta protiv Žalgirisa u Vilniusu u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige, a trener Gonzalo Garcia priznao je kako su zadnji nespjesi unijeli nervozu u momčad.

"Želimo pobijediti što prije. Svi su nervozni kada izgubimo. Posebno u klubu kao što je Hajduk gdje čim ne pobijediš postane glasno. Moramo se fokusirati, a sutra nam je jako važna utakmica. Moramo ući s mentalitetom pobjednika", kazao je Garcia i ukazao na to kako je Hajduk već duže vremena neuspješan na europskim gostovanjima:

"Na Cipar smo došli s dobrim rezultatom. Prerano smo počeli razmišljati o prolasku. Moramo raditi na tome. Igrači su motivirani za ovu utakmicu, Hajduk u Europi nije u gostima pobijedio šest godina i to moramo promijeniti. Kod kuće imamo navijače, a u gostima je više do mentalnog aspekta. Tu je i povijest neuspjeha pa je svake godine teže. Nadamo se da ćemo stati tom nizu na kraj sutra."

Utakmica u Vilniusu igrat će se na umjetnoj travi, a Garcia smatra kako će to uvelike utjecati na igru.

"To što će se igrati na umjetnoj travi sigurno će utjecati na igru. Kao igrač nisam volio igrati na umjetnoj travi. Lopta ide brže i drukčije je u igrati u puno stvari. Ako o tome previše razmišljamo, možemo to uzeti kao izliku. Postoje dobre i loše stvari. Lopta ide prebrzo, ali nikad neće odskočiti krivo. Za nas bi to moglo biti dobro."