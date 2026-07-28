FOTO Ovo je muškarac kojeg sumnjiče za vandalizam u Međugorju: Doveli ga u lisicama

Poljski državljanin osumnjičen za vandalizam u Međugorju predan je Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije na daljnju kriminalističku obradu, nakon što je uhićen na području Zapadnohercegovačke županije.
Poljski državljanin osumnjičen za vandalizam u Međugorju predan je Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije na daljnju kriminalističku obradu, nakon što je uhićen na području Zapadnohercegovačke županije.
Foto: Denis Kapetanovic
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Muškarac je lociran i uhićen u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Cerno, između Ljubuškog i Čitluka, nakon policijske potrage pokrenute zbog niza incidenata na poznatim mjestima molitve u Međugorju.
Muškarac je lociran i uhićen u utorak nešto prije 13 sati u mjestu Cerno, između Ljubuškog i Čitluka, nakon policijske potrage pokrenute zbog niza incidenata na poznatim mjestima molitve u Međugorju.
Foto: Denis Kapetanovic
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Budući da su se događaji za koje ga se sumnjiči zbili na području Hercegovačko-neretvanske županije, tamošnjem je MUP-u predan radi nastavka postupanja i utvrđivanja svih okolnosti.
Budući da su se događaji za koje ga se sumnjiči zbili na području Hercegovačko-neretvanske županije, tamošnjem je MUP-u predan radi nastavka postupanja i utvrđivanja svih okolnosti.
Foto: Denis Kapetanovic
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Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzet će slučaj jer se 31-godišnjeg poljskog državljanina tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata. Za to je kazneno djelo predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.
Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzet će slučaj jer se 31-godišnjeg poljskog državljanina tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata. Za to je kazneno djelo predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.
Foto: Denis Kapetanovic
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Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora. Njegov identitet objavljen je na društvenim mrežama i u lokalnim medijima, no policija ga službeno nije potvrdila.
Tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenog zatražiti određivanje pritvora. Njegov identitet objavljen je na društvenim mrežama i u lokalnim medijima, no policija ga službeno nije potvrdila.
Foto: Denis Kapetanovic
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Tijekom noći na Podbrdu je oskvrnut Gospin kip, koji je poliven crnom bojom, a na tom su području ispisane i brojne uvredljive poruke. Oskvrnuti su i manji Gospin kip te Plavi križ, jedno od poznatih mjesta molitve u Međugorju. Nedugo potom zapaljen je vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.
Tijekom noći na Podbrdu je oskvrnut Gospin kip, koji je poliven crnom bojom, a na tom su području ispisane i brojne uvredljive poruke. Oskvrnuti su i manji Gospin kip te Plavi križ, jedno od poznatih mjesta molitve u Međugorju. Nedugo potom zapaljen je vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.
Foto: Denis Kapetanovic
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Skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta molitve izazvalo je brojne osude u Bosni i Hercegovini.
Skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta molitve izazvalo je brojne osude u Bosni i Hercegovini.
Foto: Denis Kapetanovic
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Foto: Denis Kapetanovic
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Foto: Denis Kapetanovic
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Foto: Denis Kapetanovic
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Foto: Denis Kapetanovic
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Foto: Denis Kapetanovic
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