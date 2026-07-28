FOTO Ovo je muškarac kojeg sumnjiče za vandalizam u Međugorju: Doveli ga u lisicama
Poljski državljanin osumnjičen za vandalizam u Međugorju predan je Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije na daljnju kriminalističku obradu, nakon što je uhićen na području Zapadnohercegovačke županije.
Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzet će slučaj jer se 31-godišnjeg poljskog državljanina tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata. Za to je kazneno djelo predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.
Tijekom noći na Podbrdu je oskvrnut Gospin kip, koji je poliven crnom bojom, a na tom su području ispisane i brojne uvredljive poruke. Oskvrnuti su i manji Gospin kip te Plavi križ, jedno od poznatih mjesta molitve u Međugorju. Nedugo potom zapaljen je vanjski oltar iza crkve svetog Jakova.