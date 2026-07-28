Trener Dinama: Švicarci se ljute na suđenje, ali mi smo zasluženo prošli. Pa nisam ja sudio utakmicu

Trener DInama Mario Kovačević prokomentirao je teško izbornu pobjedu nad Thunom (3:2) nakon produžetka na Maksimiru koja je plave odvela u treće prekolo Lige prvaka.

"To je nogomet. Ne znam jesam li ikad doživio ovakvu utakmicu, ali pokazali smo karakter. Nismo izgubili 106 dana, a večeras smo primili rane golove i dobili žute kartone za prva dva prekršaja. Vjerovao sam da već u prvom poluvremenu možemo postići pogodak. Uvijek treba zadržati pozitivu, a tako je bilo i na poluvremenu. Bili smo dobri i prije crvenog kartona. Htjeli smo riješiti utakmicu prije izvođenja jedanaesteraca i sretni smo što smo u tome uspjeli", rekao je Kovačević i dodao:

"Oni su prvaci Švicarske, a švicarska liga je kvalitetnija od naše. Nismo dobro reagirali u početku, Mišić je pogriješio kod prve situacije, a oni imaju kvalitetu da to kazne. Nogomet se igra 90 minuta, a na kraju se mrtvi broje. Veseli nas što smo uspjeli preokrenuti utakmicu. O tome treba pričati, a ne o drugim stvarima."

Trener Thuna je rekao da je Kovačević radio pritisak na suce.

"Ne znam koliko su oni puta ubacili loptu u igru. Što smo trebali napraviti, gubili smo 2:0. Lopta je vraćena, zašto je onda odugovlačio? Trebamo gledati njihovu krivnju, a ne našu. Ne znam kako to netko može komentirati. Žao mi je što se cijelo vrijeme vraćam na suđenje. Suci su griješili i protiv nas. Thun se sada ljuti jer je izgubio, ali ja nisam sudio. Zato postoji VAR. Tko izgubi, ima se pravo ljutiti. Oni igraju dobar nogomet, a mi u nekim trenucima nismo dobro reagirali. Svaka im čast, da su oni prošli dalje, također bi bilo zasluženo."

Kovačević je pohvalio Valinčića zbog povratka nakon ozljede i važnog pogotka, dok je za Oršića rekao da će biti sve bolji, iako još nije spreman za punu minutažu.