Trener Dinama: Švicarci se ljute na suđenje, ali mi smo zasluženo prošli. Pa nisam ja sudio utakmicu

Trener DInama Mario Kovačević prokomentirao je teško izbornu pobjedu nad Thunom (3:2) nakon produžetka na Maksimiru koja je plave odvela u treće prekolo Lige prvaka.
"To je nogomet. Ne znam jesam li ikad doživio ovakvu utakmicu, ali pokazali smo karakter. Nismo izgubili 106 dana, a večeras smo primili rane golove i dobili žute kartone za prva dva prekršaja. Vjerovao sam da već u prvom poluvremenu možemo postići pogodak. Uvijek treba zadržati pozitivu, a tako je bilo i na poluvremenu. Bili smo dobri i prije crvenog kartona. Htjeli smo riješiti utakmicu prije izvođenja jedanaesteraca i sretni smo što smo u tome uspjeli", rekao je Kovačević i dodao:
"Oni su prvaci Švicarske, a švicarska liga je kvalitetnija od naše. Nismo dobro reagirali u početku, Mišić je pogriješio kod prve situacije, a oni imaju kvalitetu da to kazne. Nogomet se igra 90 minuta, a na kraju se mrtvi broje. Veseli nas što smo uspjeli preokrenuti utakmicu. O tome treba pričati, a ne o drugim stvarima."
Trener Thuna je rekao da je Kovačević radio pritisak na suce.
"Ne znam koliko su oni puta ubacili loptu u igru. Što smo trebali napraviti, gubili smo 2:0. Lopta je vraćena, zašto je onda odugovlačio? Trebamo gledati njihovu krivnju, a ne našu. Ne znam kako to netko može komentirati. Žao mi je što se cijelo vrijeme vraćam na suđenje. Suci su griješili i protiv nas. Thun se sada ljuti jer je izgubio, ali ja nisam sudio. Zato postoji VAR. Tko izgubi, ima se pravo ljutiti. Oni igraju dobar nogomet, a mi u nekim trenucima nismo dobro reagirali. Svaka im čast, da su oni prošli dalje, također bi bilo zasluženo."
Kovačević je pohvalio Valinčića zbog povratka nakon ozljede i važnog pogotka, dok je za Oršića rekao da će biti sve bolji, iako još nije spreman za punu minutažu.
Kovačevicu, svaka tebi čast,ali nisi trener za Europu, imaš više sreće nego pameti