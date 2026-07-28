Predsjednik Fife priprema jedan od najradikalnijih poteza u povijesti nogometa, u Uefi su bijesni!

Predsjednik Fife Gianni Infantino navodno razmatra jedan od najradikalnijih poteza u povijesti nogometa: prodaju manjinskog udjela u komercijalnom poslovanju Svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Fifa želi osnovati novu tvrtku čija bi vrijednost, prema pisanju The Timesa, mogla dosegnuti oko 17,5 milijardi eura, a projekt bi Infantinu mogao donijeti i osobnu financijsku korist.

Prema planu, nova bi kompanija upravljala svim Fifinim natjecanjima, uključujući Svjetsko prvenstvo i Svjetsko klupsko prvenstvo. Svih 211 članica Fife dobilo bi vlasnički udio koji bi mogle zadržati ili prodati, dok bi se dio novca usmjerio prema nacionalnim savezima. Fifa bi zadržala većinu vlasništva, a privatni investitori kupili bi između 20 i 30 posto udjela.

O projektu se navodno razgovaralo i s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, a Fifa bi prema nekim informacijama mogla surađivati s investicijskom bankom JP Morgan na prikupljanju nekoliko milijardi eura. Jedan visokopozicionirani nogometni dužnosnik plan je opisao kao "nuklearnu bombu" za sport.

Uefa je žestoko osudila ideju, tvrdeći da "duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojom se trguje". "Nitko od nas nije vlasnik nogometa, Fifa ga nema pravo prodavati", poručili su iz Uefe.

Infantino bi, prema nekim procjenama, nakon promjene poslovnog modela mogao dobiti znatno veću ulogu i primanja koja bi se približila zaradi čelnika NFL-a Rogera Goodella. Fifa je uoči Svjetskog prvenstva 2026. na putu prema rekordnim prihodima i očekuje se najmanje 11,5 milijardi eura u aktualnom ciklusu, dok bi u sljedećem razdoblju prihod mogao dodatno rasti.