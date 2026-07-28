Ovo su komentari navijača Dinama nakon drame, nisu zadovoljni igrom na Maksimiru

Reakcije Dinamovih navijača nakon prolaza protiv Thuna bile su raznolike. Mnogi su slavili plasman, ali nisu skrivali nezadovoljstvo prikazanom igrom. Evo nekih od komentara navijača sa službene Facebook stranice kluba.

"Izgubio sam pet godina života, ali nije mi žao jer volim Dinamo!", napisao je jedan navijač, dok je drugi poručio: "Kakva noć na Maksimiru, kakav preokret! Volim te Dinamo!". Treći je dodao: "Prevelika i prevažna pobjeda! Ovakve utakmice odrede u kojem smjeru će ići sezona."

Istodobno, velik broj komentara bio je vrlo kritičan prema igri i treneru Mariju Kovačeviću.

"Treba promijeniti trenera pod hitno."

"Večeras do ponoći smijeniti trenera, ovo smo prošli da ni sami ne znamo kako."

"Trener se veseli, a ni sam ne zna čemu."

"Ako se kojim slučajem dovučemo do Lige prvaka, porušit ćemo sve svoje rekorde."

Navijači smatraju da Dinamu hitno trebaju pojačanja, posebno među vratnicama.

"Livakovića, koliko košta da košta, odmah dovedite!"

"Za Ligu prvaka treba šest pojačanja, počevši od golmana."

"Mi bez barem sedam ili osam pojačanja nemamo što tražiti u Ligi prvaka."

Pohvale su, pak, dobili pojedini igrači.

"Kačavenda odličan, zaslužuje više minuta."

"Kakva golčina Valinčića... bravo mali."

"Vinlöf mora biti starter."

"Topić je opasniji od Lisice."

Mnogi su zaključili da je rezultat daleko bolji od igre.

"Super za prolaz. Ali realno, ovakva igra je sramotna."

"Sreća pa je Thun dobio crveni karton."

"Bravo Dinamo! Rezultat bolji od igre. Doći će i igra, a nadamo se još i par pojačanja."