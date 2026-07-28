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REAKCIJE S FACEBOOKA

Ovo su komentari navijača Dinama nakon drame, nisu zadovoljni igrom na Maksimiru

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 23:00
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"Izgubio sam pet godina života, ali nije mi žao jer volim Dinamo!", napisao je jedan navijač, dok je drugi poručio: "Kakva noć na Maksimiru, kakav preokret! Volim te Dinamo!"

Reakcije Dinamovih navijača nakon prolaza protiv Thuna bile su raznolike. Mnogi su slavili plasman, ali nisu skrivali nezadovoljstvo prikazanom igrom. Evo nekih od komentara navijača sa službene Facebook stranice kluba.

"Izgubio sam pet godina života, ali nije mi žao jer volim Dinamo!", napisao je jedan navijač, dok je drugi poručio: "Kakva noć na Maksimiru, kakav preokret! Volim te Dinamo!". Treći je dodao: "Prevelika i prevažna pobjeda! Ovakve utakmice odrede u kojem smjeru će ići sezona."

Istodobno, velik broj komentara bio je vrlo kritičan prema igri i treneru Mariju Kovačeviću.

"Treba promijeniti trenera pod hitno."
"Večeras do ponoći smijeniti trenera, ovo smo prošli da ni sami ne znamo kako."
"Trener se veseli, a ni sam ne zna čemu."
"Ako se kojim slučajem dovučemo do Lige prvaka, porušit ćemo sve svoje rekorde."

Navijači smatraju da Dinamu hitno trebaju pojačanja, posebno među vratnicama.

"Livakovića, koliko košta da košta, odmah dovedite!"
"Za Ligu prvaka treba šest pojačanja, počevši od golmana."
"Mi bez barem sedam ili osam pojačanja nemamo što tražiti u Ligi prvaka."

Pohvale su, pak, dobili pojedini igrači.

"Kačavenda odličan, zaslužuje više minuta."
"Kakva golčina Valinčića... bravo mali."
"Vinlöf mora biti starter."
"Topić je opasniji od Lisice."

Mnogi su zaključili da je rezultat daleko bolji od igre.

"Super za prolaz. Ali realno, ovakva igra je sramotna."
"Sreća pa je Thun dobio crveni karton."
"Bravo Dinamo! Rezultat bolji od igre. Doći će i igra, a nadamo se još i par pojačanja."
Ključne riječi
Thun Dinamo

Komentara 3

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ZO
Zonasumraka4
00:09 29.07.2026.

Kovačević je izrazito loš trener, minusi neka frcaju, ali to su činjenice.

Avatar white socks
white socks
23:54 28.07.2026.

Posljednji reprezentativac SFRJ je doveo sve igrače i on diktira koji moraju igrati a najbolji su oni koje je želio otjerati (Stojković, Kačavenda, Galešić...) a srećom nije uspio. Njegovi skupi poluigrači ne vrijede ništa.

EJ
ejStef
23:28 28.07.2026.

Ako Boban već ne želi smijeniti Kovačevića, onda neka mu bar dovede par stručnjaka u stručni stožer. Ovako Kovačevića protivnik svaki put iznenadi, nađe kontraigru i slično, nikada nismo mogli reći da je Kovačević protiv nekog dobrog kluba osmislio dobru taktiku, složio dobru ekipu i pobijedio... A Dinamo ima iste probleme u igri koje je imao i pred godinu dana, za koje je Kovačević pričao - moramo ih riješiti. Nije ih riješio... Isto izbor igrača, koristi neke igrače tek kada gori pod noktima i nema izbora, nikada ne možemo reći da je složio dobru ekipu. Možda je dobar čovjek, ali definitivno do sada nije pokazao da je dobar strateg i trener.

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