OKUPLJANJE NAJBOLJIH

Košarkašice krenule po plasman na Europsko prvenstvo, Hrvatska je na novom početku

storyeditor/2025-11-10/okupljanje-zenske-repke-0145.jpg
Marin Sušić
Autor
Damir Mrvec
10.11.2025.
u 23:15

Naš je cilj u ovom prvom dijelu kvalifikacija zauzeti prvu ili drugu poziciju i izboriti prolazak u glavni dio kvalifikacija, koji nastupa u idućoj fazi – rekao je izbornik Bralić

Okupljanjem u Zagrebu i odlaskom u Slavonski Brod, hrvatska ženska seniorska košarkaška reprezentacija započela je pripreme za kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2027. koje će se od 16. do 27. lipnja igrati u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvi. Izbornik Stipe Bralić okupio je sljedećih četrnaest igračica: Matea Tadić, Mihaela Lazić, Nika Mühl, Karla Erjavec, Shavonte Sade Zellous, Mia Vukšić, Karmen Čičić, Ana Vojtulek, Andrijana Cvitković, Patricia Bura, Ivana Ujević, Ana-Marija Begić, Anđela Strize i Nina Novak. Uz izbornika Bralića, stručni stožer čine i Iva Borović Gregov i Korana Longin Cvitan (pomoćne trenerice), Ivana Mikulčić (kondicijska trenerica), Domagoj Šumatić (fizioterapeut), Bernard Budimir (liječnik), Danira Bilić, predsjednica Stručnog savjeta za žensku košarku i Igor Kolarić (menadžer tima).

– FIBA-ina promjena sustava natjecanja omogućila je više utakmica za sve reprezentacije. U ovom prvom ciklusu igramo protiv Grčke, Danske i Sjeverne Makedonije, a dvije reprezentacije idu dalje. Na papiru, Grčka i Hrvatska su favoriti, iako Danska ima vrlo jaku ekipu s igračicama koje igraju u stranim klubovima. Na početku priprema, i dalje smo malo oslabljeni zbog izostanaka nekoliko igračica, ali su atmosfera i energija u ekipi dobre. Vraćaju nam se igračice nakon ozljeda i vjerujem da ćemo imati dovoljno snage i kvalitete da odigramo dobro. Naš je cilj u ovom prvom dijelu kvalifikacija zauzeti prvu ili drugu poziciju i izboriti prolazak u glavni dio kvalifikacija, koji nastupa u idućoj fazi – rekao je izbornik Bralić.

Sličan optimizam dijeli i Matea Tadić, koja ističe važnost dobrog otvaranja kvalifikacija i zajedništva unutar ekipe:

– Novi svježi počeci, novi sustav, nove utakmice i novi roster – tu su neka stara, ali i neka nova lica. Smatram da se puno očekuje od ovih prvih utakmica, a super je što igramo dvije u Brodu. To nam može pomoći da iskoristimo domaću atmosferu, da pokažemo energiju koju imamo, tko smo i što možemo. Atmosfera u ekipi zasad je odlična, imamo svježa lica i dobru energiju. Vidjet ćemo kako će to izgledati na terenu, ali svi poznajemo sustav trenera i jedva čekamo da utakmice krenu. Borit ćemo se da pokažemo koliko vrijedimo i da vratimo Hrvatsku na Europsko prvenstvo, jer vjerujemo da tamo zaslužujemo biti. Spremna sam za nastavak.

Reprezentacija će tijekom studenoga odigrati tri utakmice u sklopu prvog kvalifikacijskog ciklusa. Prva je na rasporedu 12. studenoga u 18 sati protiv Grčke u gradu Kozani, dok će dvije domaće utakmice uslijediti u Sportskoj dvorani Vijuš u Slavonskom Brodu – 15. studenoga protiv Danske i 18. studenoga protiv Sjeverne Makedonije, obje s početkom u 18 sati. Navijači će domaće susrete moći pratiti uživo na MaxSportu, dok će utakmica protiv Grčke biti dostupna putem FIBA YouTube kanala.

U prvom krugu kvalifikacija natječe se 27 reprezentacija, dok će se Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Španjolska i Turska uključiti u drugom krugu nakon što u ožujku 2026. odigraju kvalifikacijske turnire za Svjetsko prvenstvo. Zemlje suorganizatori Prvenstva, Belgija, Finska, Litva i Švedska, automatski su se kvalificirale na završni turnir, no i one će igrati utakmice u okviru osme, odnosno posljednje, skupine H tijekom kvalifikacijskih prozora. Novost je u sustavu natjecanja da će se u svakom prozoru odigravati tri utakmice (umjesto dosadašnje dvije), što znači više prilika za navijače da podrže naše košarkašice uživo.
