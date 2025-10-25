Naši Portali
PRVENSTVO HRVATSKE

Košarkaši Zaboka pobijedili Šibenku, privremeno se probili na drugo mjesto ljestvice

Zagreb: Utakmica 33. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše, KK Dinamo Zagreb - KK Zabok
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
25.10.2025.
u 21:21

U nedjelju će biti odigrane tri od preostale četiri utakmice 5. kola. Posljednji dvoboj 5. kola je na rasporedu u ponedjeljak, 27. listopada, kad će Zadar biti domaćin Dubravi (18 sati) u dvorani Krešimir Ćosić

U drugoj utakmici 5. kola Prvenstva Hrvatske za košarkaše Zabok je kao domaćin svladao Šibenku s 86-71 (19-23, 25-17, 23-16, 19-15).

Pavao Paić je sa 17 koševa predvodio strijelce pobjedničke momčadi za koju je Karlo Uljarević postigao 14 poena. Petar Vujačić je sa 16 koševa bio najbolji strijelac Šibenke.

Zabok se privremeno probio na drugo mjesto s učinkom 3-2, a ispred je samo Zadar s maksimalnih 4-0. Split, Dinamo Zagreb i Alkar imaju učinak 3-1. Šibenka je na zadnjem, 12. mjestu sa svih pet poraza.

U nedjelju će biti odigrane tri od preostale četiri utakmice 5. kola. U dvostrukom programu u KC Dražen Petrović prvo će Cedevita Junior ugostiti Samobor (12 sati), a potom će biti odigran derbi kola između Cibone i Splita (18.30 sati). Alkar će ugostiti Dubrovnik u dvorani Ivica Glavan - Ićo (19 sati).

Posljednji dvoboj 5. kola je na rasporedu u ponedjeljak, 27. listopada, kad će Zadar biti domaćin Dubravi (18 sati) u dvorani Krešimir Ćosić. 
