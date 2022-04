Kopić: Emreliju treba vremena, ali on je klasa. Tomić: Nemam što zamjeriti

Trener Dinama Željko Kopić bio je zadovoljan pri davanju prvih izjava nakon dramatične utakmice u kojoj je Dinamo na Rujevici u završnici utakmice preokrenuo deficit od 0:1 i slavio s 2:1

- Nismo ni očekivali da će biti jednostavno. Čestitam igračima na bespoštednoj borbi i vjeri u pobjedu. Ulazak u utakmicu nije bio dobar, bili smo sterilni i ovo nam je bila B-varijanta s igračima na terenu. Oršić i Bočkaj uz tri vezna i dva krilna igrača pomogli su nam u kontroli igre. Već krajem prvog dijela je bilo bolje, vratili smo stabilnost posjeda. U poluvremenu smo dogovorili nastavak u visokom intenzitetu, postali još ofenzivniji i to nam se isplatilo - rekao je Kopić nakon susreta.

- S jedne strane smo imali veći broj ofenzivaca na terenu, onih koji donose kvalitetu. Rijeka nije bila na nivou tada, nisu nam mogli previše naškoditi. Mi smo našli balans između ofenzivnog pristupa i nedozvoljavanja kontri. Pohvale Šutalu i Theophileu za zadnjih pola sata. Preuzeli smo rizik, ali i ostali dobri odostraga - naglasio je Kopić.

- Mislim da se ne trebamo ponavljati oko toga koliko nam je nedostajao Ademi. Emreliju treba vremena, ali on pokazuje klasu. To su igrači visoke kvalitete. Puno ih vraćamo kroz utakmice, bilo je puno problema, ali nosimo se sa svojim dobrim i manje dobrim stvarima, moram biti zadovoljan. Ne gledam to tako da smo se riješili jednog konkurenta, bitno je pobjeđivati. Bez obzira na to s kim igramo, mi moramo uvijek biti na pravoj razini, do zadnjeg kola u borbi za titulu - zaključio je Željko Kopić.

Strateg Rijeke Goran Tomić nakon utakmice odlazi s gorkim okusom u ustima, ali je ipak zadovoljan pristupom i igrom svojih nogometaša.

- Čestitam Dinamu na pobjedi. Odigrali smo generalno dobro, pogotovo u prvom dijelu. Tada smo limitirali Dinamo u njihovim šansama. Imali smo i kod 1:0 priliku za gol, tada bi utakmica otišla u drugom smjeru. Dinamo je napao, navalio svim snagama i zabio dva gola. To je plod njihove kvalitete i čestitam im na pobjedi - rekao je Tomić.

- Probali smo tražiti gol, kad je Dinamo igrao otvoreno, nismo zabili. Nedostaje nam dosta dinamičnih veznih igrača, Pavičić je bio ozlijeđen, Vučkić je ozlijeđen od jučer. Ja igračima nemam što zamjeriti. Naslov? Mi se pripremamo za prvu sljedeću utakmicu, na kraju će tablica pokazati svoje. Imamo svoju priliku i u Kupu - dodao je Tomić.