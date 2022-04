Bivši igrač Dinama i Rijeke: S Brunom Petkovićem se luta, a nekad je i u reprezentaciji bio odličan

Četiri utakmice odigrali su Dinamo i Rijeka u ovoj sezoni i potpuno su izjednačeni. Bile su to sve dobre, zanimljive utakmice, dovoljno se sjetiti prve dvije u prvenstvu koje su završile s po 3:3, potom je u Kupu Rijeka izbacila plave s 3:1 u Maksimiru iako je Dinamo igrao jako dobro. Uzvratili su im plavi u njihovu zadnjem srazu, slavili su s 2:0 i potpuno nadigrali Tomićevu momčad. Sad je na redu posljednji sraz ova dva kluba u ovoj sezoni, susret koji bi mogao barem dijelom usmjeriti rasplet prvenstva.

– Očekujem ponovno dobru utakmicu, obje momčadi trebaju rezultat – veli Danijel Šarić, naš bivši reprezentativac koji je igrao i u Rijeci i u Dinamu.

Rijeka ima Drmića

Svjedočili smo već ove sezone ludim utakmicama ovih dvaju kluba, a i ranije je znalo biti puno pogodaka.

– Ne mogu reći da će sad biti nekakva golijada, ali sam uvjeren da će golova biti. Dosad su te utakmice bile odlične, s puno svakakvih događanja, preokreta i, s obzirom na to da su obje momčadi i dalje u borbi za naslov prvaka, očekujem da će ponovno biti prava utakmica. Rijeka se pobjedom vraća u veliku borbu, a Dinamo bi pak pobjedom zapravo eliminirao jednog suparnika iz te borbe, daleko bi odmaknuo Riječanima.

Tko bi u takvoj utakmici mogao imati veći pritisak?

– Držim da je veći pritisak na Dinamu jer i dalje slovi kao glavni favorit za naslov prvaka i ne smije si u ovako neizvjesnom prvenstvu dopustiti poraz jer bi mu Rijeka onda došla na dva boda i ostala bi prijetnja, a tu su i ostali konkurenti koji čekaju posrtanje plavih. Rijeka se nakon dva poraza vratila, ima ipak manji pritisak jer ona ima još i finale kupa, ima iza sebe zapravo jako dobru sezonu i nema takav pritisak kakav ima Dinamo.

Igrajući u Dinamu, i sami ste iskusili te maksimirske pritiske, uvijek su trofeji imperativ, pogotovu osvajanje naslova prvaka zbog igranja u kvalifikacijama za Ligu prvaka kojima plavi dobrim dijelom pune proračun.

– Znam kako je to, u Dinamu uvijek moraš osvajati, pobjeđivati, ako se s tim pritiskom ne možeš nositi, u Dinamu ne možeš ni igrati. No Dinamo ima dosta iskusnih igrača koji sve to već imaju iza sebe, koji su na to naučili i znaju kako se s tim pritiscima nositi – kazao nam je Danijel Šarić koji u nedjeljnom derbiju nikome ne bi dao prednost:

– Znam da se to često kaže pred derbi, ali meni je to sad baš 50:50. Dinamo ima kvalitetniji kadar, a Rijeka igra kod kuće, pred punom Rujevicom i to će joj biti važan vjetar u leđa. Iskreno, ni Rijeka ni Dinamo u ovom trenutku ne briljiraju igrom. Dinamo ima i iskustvo u takvim utakmicama, ima više individualne kvalitete, a Rijeka ima Drmića. On je igrač koji je iznad naše lige, kad imaš takvog igrača, onda možeš očekivati golove, a kad daješ golove, možeš se nadati i pobjedi, no u ovom trenutku, za ovaj derbi ne bih mogao nekome dati prednost.

Dinamo ima Brunu Petkovića, puno puta hvaljenog, ali i u zadnje vrijeme često kritiziranog.

– S njim se malo luta, bio je špica, pa polušpica, pa vezni. U svakom slučaju nema kontinuitet dobrih igara, on je stvarno igrao odlično, dovoljno ga se samo sjetiti iz nešto ranijih dana kada je s pravom bio u reprezentaciji i u njoj igrao odlično, bio je igrač koji je donosio prevagu i u Dinamu i u reprezentaciji. Sada tog kontinuiteta dobrih partija nema, jedno vrijeme bio je izvan forme, onda je neke utakmice odigrao dobro.

Petković mi je špica

Dobro, da vi odlučujete, na koju biste ga poziciju stavili?

– Na špicu! Petković meni nije igrač za vezni red, tu igrač mora imati veću odgovornost, igrati puno više u fazi obrane, a onda ga nema dovoljno u samom napadu, u završnici u kojoj je on najopasniji za suparnike.

Ovaj derbi Rijeke i Dinama bit će zanimljiv ne samo navijačima tih dvaju klubova i gledateljima općenito, bit će zanimljiv i konkurentima za naslov prvaka, sigurno će Osijek i Hajduk sa zanimanjem čekati rasplet tog sraza na punoj Rujevici. Koga Šarić vidi kao većeg kandidata za naslov od tih konkurenata Dinamu i Rijeci, Osijek ili Hajduk?

– Hajduk ima dobru momčad, ali nikako ne uspijeva uhvatiti kontinuitet, krenu dobro pa negdje stanu. Osijek igra dosta tvrdo, puno je onih koji govore da ne igra dobro, ali oni uredno uzimaju bodove i drže drugo mjesto. Riječ je o odlično organiziranoj momčadi i mislim da će oni biti veći konkurenti od Hajduka – zaključio je Šarić.

U svakom slučaju čeka nas zanimljiv rasplet, možda nešto doznamo već u nedjelju nakon ovog derbija, plavi bi pobjedom zadržali svoju vodeću poziciju i mirnije ušli u tu završnicu, izbacili bi Rijeku iz utrke iako ne matematički, dok bi momčad s Rujevice pobjedom još jednom demantirala one koji su odavno otpisali iz te borbe. A remi? Teško da bi ga slavili u Maksimiru i Rujevici, ali teško da bi baš i plakali zbog remija.