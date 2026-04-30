Tko će najviše zaraditi od SP-a? Procjene će vas zapanjiti...

Očekuje se da će Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. generirati do sada neviđene prihode, označavajući prekretnicu u ekonomiji globalnog sporta. Turnir, koji se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, trebao bi donijeti 13 milijardi dolara tijekom tekućeg četverogodišnjeg ciklusa. Ta brojka ga stavlja daleko ispred prethodnih sportskih događaja, uključujući Olimpijske igre u Parizu 2024., koje su generirale 5,24 milijarde dolara. No, iza ovih glavnih brojki krije se složenija financijska slika, jer se zemlje sudionice i gradovi domaćini suočavaju s rastućim troškovima i neravnomjernim povratima.

Financijski rast FIFA-e usko je povezan sa strukturnim promjenama u turniru. Proširenje s 32 na 48 momčadi povećalo je broj utakmica sa 64 na 104, značajno povećavajući količinu sadržaja dostupnog televizijskim kućama. Prema Guardianu, prava na prijenos ostaju najveći izvor prihoda FIFA-e, premašujući 3,4 milijarde dolara ostvarenih tijekom Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru.

Lokacija u Sjevernoj Americi također je odigrala ključnu ulogu. Raspored utakmica povoljniji je za glavna televizijska tržišta i u Europi i u Sjedinjenim Državama, povećavajući doseg publike i komercijalnu vrijednost. FIFA je također uvela nove izvore prihoda, uključujući prodaju ograničenih prava na prijenos uživo platformama poput YouTubea i TikToka, s ciljem privlačenja mlađe publike.

Prodaja ulaznica i ugostiteljstvo predstavljaju još jedan važan stup, za koji se očekuje da će generirati oko 3 milijarde dolara. To je nagli porast u odnosu na 950 milijuna dolara zabilježenih u Kataru. Potražnja je porasla, a FIFA je izvijestila o više od 500 milijuna zahtjeva za ulaznice za otprilike sedam milijuna dostupnih mjesta, prema izjavama koje je citirao Guardian. Cijene su postale predmet sporenja. U istom izvješću navodi se da je najskuplja ulaznica za finale u New Jerseyju navedena po cijeni od 10.990 dolara, dok navijačke udruge tvrde da su troškovi za navijače koji prisustvuju više utakmica značajno porasli u usporedbi s prethodnim turnirima. FIFA to pripisuje tržišno orijentiranim cijenama u Sjedinjenim Državama, gdje dinamički modeli cijena dopuštaju fluktuacije na temelju potražnje.

Unatoč rekordnim prihodima, raspodjela sredstava izazvala je zabrinutost. FIFA, koja djeluje kao neprofitna organizacija, navodi da će reinvestirati 11,67 milijardi dolara u globalni razvoj nogometa. Prema njezinim financijskim izvješćima, 2,7 milijardi dolara izravno se distribuira članicama i regionalnim konfederacijama. Operativni troškovi bit će značajni. Ukupni troškovi organizacije natjecanja iznose 7,6 milijardi dolara, pri čemu samo Svjetsko prvenstvo 2026. čini 3,8 milijardi dolara. Nagradni fond povećan je na 871 milijun dolara, a svakoj od 48 momčadi sudionica jamči se najmanje 12,5 milijuna dolara, nakon prilagodbe od 15%, odobrene u travnju.

Unatoč tome, neki nogometni savezi izrazili su zabrinutost zbog profitabilnosti. Stopa poreza u Sjedinjenim Državama poseban je problem. Iako je FIFA navodno osigurala određena izuzeća, igrači i nacionalne momčadi i dalje se mogu suočiti s federalnim i lokalnim porezima, stvarajući razlike ovisno o lokaciji. Prema poreznoj savjetnici Oriani Morrison, koju je citirao Guardian, „FIFA i američke porezne vlasti bit će najveći dobitnici Svjetskog prvenstva.“

Gradovi domaćini također su pod pritiskom. Sporazumi daju FIFA-i kontrolu nad ključnim izvorima prihoda, uključujući emitiranje, sponzorstvo i prodaju ulaznica, dok su gradovi odgovorni za troškove infrastrukture, sigurnosti i prijevoza. U New Jerseyju, dužnosnici procjenjuju financijski teret od 48 milijuna dolara, a sporno je tko bi trebao pokriti operativne troškove. Ova dinamika naglašava sve veći jaz između FIFA-inog financijskog uspjeha i ekonomske stvarnosti s kojom se suočavaju lokalni organizatori i timovi koji sudjeluju.