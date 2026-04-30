Ovo uništava nogomet: Sudački kaos u Ligi prvaka, legende i stručnjaci traže hitnu promjenu

Umjesto priča o majstorijama na terenu, polufinala Lige prvaka ostala su u sjeni sudačkih kontroverzi koje su pokrenule lavinu kritika i dovele u pitanje kredibilitet ne samo tehnologije, već i samih pravila. Arsenal i Bayern München našli su se na krivoj strani dviju spornih odluka o kaznenim udarcima koje su izravno utjecale na ishod prvih utakmica protiv Atletico Madrida, odnosno Paris Saint-Germaina. Engleski i njemački velikan s pravom se osjećaju oštećenima, a nogometna javnost postavlja isto pitanje: je li UEFA-ina interpretacija pravila otišla predaleko i guši li samu bit nogometa?



Najviše prašine podigla je utakmica na stadionu Metropolitano, gdje je Arsenal odigrao 1:1 s Atleticom, a ključni trenutak dogodio se u 78. minuti. Sudac Danny Makkelie prvo je dosudio jedanaesterac za Arsenal nakon što je David Hancko srušio Eberechija Ezea. No, nakon intervencije VAR-a i nevjerojatnih trinaest pregleda snimke uz zaglušujuće zvižduke 70.000 domaćih navijača, nizozemski sudac je promijenio svoju odluku. Menadžer Arsenala Mikel Arteta bio je izvan sebe od bijesa, opisavši situaciju kao “potpuno neprihvatljivu na ovoj razini”. Njegov igrač Declan Rice otišao je korak dalje, tvrdeći da je sudac podlegao pritisku.

- To je bio čist jedanaesterac. Mislim da su navijači isprovocirali odluku i promijenili sučevo mišljenje - izjavio je Rice.



Da stvar za Arsenal bude gora, Atletico je do svog izjednačujućeg pogotka stigao također iz kaznenog udarca, i to nakon što je lopta, nakon udarca Marcosa Llorentea, prvo pogodila braniča Bena Whitea u potkoljenicu, a zatim se odbila u ruku. Ta je situacija bila gotovo preslika one od večer prije, kada je Bayernov Alphonso Davies kažnjen na identičan način u Parizu. Lopta je nakon udarca Ousmanea Dembelea prvo pogodila Daviesovo tijelo prije nego što je dodirnula ruku, no sudac je nakon VAR provjere pokazao na bijelu točku. Dvije gotovo identične situacije u dva dana bile su kap koja je prelila čašu strpljenja nogometnih stručnjaka.



Bivši veznjak Liverpoola i Real Madrida, Steve McManaman, bio je vrlo jasan u svojoj analizi za TNT Sports.

- Ovo pravilo o igranju rukom zapravo kvari nogomet. Odluka protiv Alphonsa Daviesa, pa onda i druga, to je užasno. Trebaju se jednostavno riješiti toga. Te gluposti s rukom uništavaju igru - poručio je McManaman, nazvavši situaciju s Daviesom "grotesknom".

S njim su se složili i brojni bivši suci, uključujući nekadašnjeg šefa engleskih sudaca Keitha Hacketta, koji je poništavanje jedanaesterca za Arsenal nazvao pogrešnim.

- To nije bila jasna i očita pogreška. Sudac je trebao vjerovati svojoj prvoj odluci. U Arsenalu imaju svako pravo biti uzrujani - izjavio je Hackett.

Problem leži u dubokom jazu između načina na koji se pravilo o igranju rukom tumači u UEFA-inim natjecanjima i onoga što vrijedi u domaćim ligama, poput engleske Premier lige. Statistički podaci pokazuju da se u Ligi prvaka dosuđuje dvostruko više kaznenih udaraca zbog igranja rukom. Dok Premier liga uzima u obzir faktore kao što su neizbježan odbijanac od vlastitog tijela i prirodan položaj ruke, UEFA-ini suci primjenjuju znatno stroži kriterij. Bivši engleski reprezentativac Stephen Warnock istaknuo je kako jedanaesterac protiv Bena Whitea "jednostavno ne bi bio dosuđen u Premier ligi", ali dodaje kako više nitko nije šokiran takvim odlukama u Europi. Upravo ta nedosljednost stvara konfuziju i frustracije kod igrača, trenera i navijača.



Paradoksalno, UEFA je svjesna problema. Roberto Rosetti, šef UEFA-inih sudaca, zalaže se za univerzalnu primjenu pravila o igranju rukom diljem Europe kako bi se izbjegle različite interpretacije.

- Ne možemo govoriti različitim tehničkim jezicima diljem Europe, to nije dobro - izjavio je Rosetti još u veljači. Međutim, njegov plan nailazi na žestok otpor, pogotovo u Engleskoj. Premier liga je kratko pokušala primijeniti stroža pravila, ali je od njih odustala nakon samo tri tjedna zbog općeg nezadovoljstva klubova i javnosti. Engleski pristup, koji daje sucima više slobode u procjeni namjere i prirodnosti pokreta, smatra se bližim duhu igre.



Dok se vode birokratske bitke, najveća pozornica klupskog nogometa pati. Odluke, koje možda jesu tehnički ispravne prema UEFA-inom strogom pravilniku, izazivaju sveopće negodovanje jer se kose sa zdravim razumom. Igrači se kažnjavaju za refleksne i neizbježne reakcije, a utakmice se odlučuju na temelju pravila koje većina nogometnog svijeta smatra pogrešnim. Pritisak na krovnu europsku nogometnu organizaciju da preispita svoj pristup nikada nije bio veći, jer ulog nije samo ishod jedne utakmice, već integritet i budućnost samog sporta.