Namučio je Hrvate u povijesnoj utakmici, sada nam je postao partner!

Čelni ljudi Hrvatskog i Ukrajinskog nogometnog saveza sastali su se u Vancouveru uoči Kongresa Svjetske nogometne organizacije, a tom su prigodom predsjednici Marijan Kustić i Andrij Ševčenko potpisali Sporazum o suradnji. Uz Kustića, na sastanku su HNS predstavljali i glavni tajnik Josip Tomaško te zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari.

Sporazum o suradnji obuhvaća održavanje sportskih, edukacijskih i tehničkih aktivnosti za ukrajinske nogometaše i stručno osoblje u Hrvatskoj, a utemeljen je na dugogodišnjim prijateljskim vezama dvaju saveza.

Povijest međusobnih utakmica Hrvatske i Ukrajine je iznimno zanimljiva. Prvi put snage smo odmjerili u lipnju 1993. u Zagrebu. Bila je to prijateljska utakmica u kojoj je naša reprezentacija slavila 3:1. Hrvatsku je vodio Vlatko Marković kojem je to bila jedina utakmica kao izbornik. Pogotke za našu reprezentaciju zabili su Davor Šuker (13.), Željko Adžić (47.) i Miroslav Bićanić (83.), dok je pogodak za goste zabio Andrej Husin (57. minuta).

No, najzanimljivija su bila dva ogleda u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 1998. godine i veliko hrvatsko slavlje. Hrvatska je te kvalifikacije završila na drugom mjestu u skupini 1 iza Danske, dok su Ukrajinci bili drugi u skupini 9 iza Njemačke.

U prvom dvoboju dodatnih kvalifikacija Hrvatska je u Zagrebu slavila 2:0, pogocima Slavena Bilića (11.) i Gorana Vlaovića (49.). U uzvratu u Kijevu baš je Andrij Ševčenko doveo domaćine u vodstvo već u 4. minuti utakmice, no Alen Bokšić je u 27. minuti izjednačio i ohladio 70.000 navijača na kijevskom stadionu.

- Potpisivanje ovog sporazuma potvrđuje naše dobre odnose s Ukrajinskim nogometnim savezom te ćemo ih nastaviti razvijati u duhu prijateljstva te sportske i tehničke suradnje. Zahvaljujem predsjedniku Ševčenku na otvorenom dijalogu i velikom poštovanju koje je iskazao prema hrvatskom nogometu i našem Savezu. U ovom teškom razdoblju za Ukrajinu, što uključuje i njihove nogometaše i trenere, možemo dati svoj doprinos omogućavanjem njihovog sudjelovanja u aktivnostima u Hrvatskoj i tako iskazati podršku i suosjećanje koje imamo prema ukrajinskom narodu. Nadamo se, naravno, da će se uskoro nogomet moći u punom obujmu vratiti u ukrajinsku svakodnevicu - poručio je predsjednik Kustić.