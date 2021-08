Konjuh ostala bez finala! Nije imala nikakve šanse protiv Amerikanke Collins

Hrvatska tenisačica Ana Konjuh (WTA - 116.) nije se uspjela plasirati u finale WTA 500 turnira u američkom San Jose, gdje ju je za samo 53 minute sa 6-0, 6-2 nadigrala Amerikanka Danielle Collins (WTA - 36.).

Za Collins je to drugo uzastopno finale, nakon što je prije tjedan dana na zemljanoj podlozi u Palermu osvojila svoj prvi WTA naslov, dok se Konjuh nije uspjela plasirati u svoje četvrto finale, a drugo u 2021.

Foto: August 06, 2021: Ana Konjuh (CRO) defeated Shuai Zhang (CHN) 36 62 60 in the quarterfinals of the Mubadala Silicon Valley Classic at San Jose State University in San Jose, California.

Bez obzira na poraz, Ana Konjuh će se prvi put nakon 2017. i mnogobrojnih problema s ozljedama vratiti među 100 najboljih tenisačica svijeta, a na novoj pojedinačnoj WTA ljestvici koja će biti objavljena u ponedjeljak Dubrovčanka će biti na 88. poziciji.

Vrlo agresivnom igrom, preciznim i snažnim udarcima, Collins je od početka meča ostavila Konjuh bez ikakve prilike, projurila prvim setom i povela 3-0 u drugom. Tu je 23-godišnja hrvatska tenisačica nakratko uspjela zaustaviti niz američke tenisačice, i osvojiti dva gema zaredom. Međutim, mjesta za preokret nije bilo, jer je Collins novim nizom od tri gema za 53 minute došla do svoje devete uzastopne pobjede.

Amerikanka će se za naslov pobjednice u San Joseu boriti protiv Ruskinje Darije Kasatkine (WTA - 31.) koja je sa 6-3, 6-2 nadigrala Belgijku Elise Mertens (WTA - 17.). Za Kasatkinu je to već četvrto finale u ovoj sezoni u kojoj je bila pobjednica Philip Island Trophyja u Melbourneu te dvoranskog turnira u Sankt Peterburgu.