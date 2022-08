Komentari na ždrijeb Hajduka: Dinamo je izgubio minimalno, Hajduk će ih poderati

Splitski Hajduk će u slučaju prolaska Vitorije Guimaraes za ulazak u skupinu Konferencijske lige igrati protiv moćnog Villarreala. Žuta podmornica je najteži mogući izbor za splitske bijele, odnosno momčad koja ima najveći europski koeficijent.

Španjolci su prošlog ljeta osvojili Europsku ligu kada su nakon lutrije penala porazili veliki Manchester United, ali zadnju sezonu nisu završili na pravi način i kroz kvalifikacije traže put u europska natjecanja. Poslije ždrijeba u sjedištu UEFA-e stigle su i prve reakcije navijača na društvenim mrežama.

- Pa sta...ako produ Portugalce oni mogu protiv Villareala...pa to je najveci Hrvatski klub...Dinamo je izgubio minimalno kod kuce i u gostima...Hajduk ce to poderati - optimsitičan je jedan Hajdukovac, a evo i još nekih razmišljanja:

- Sta tie nogomet..Osvoje EL pa igraju polufinale LP a sad moraju igrat play off s Hajdukom za KL..I to sve u godinu i 3 miseca.. -

- Cuj to nema srece, nije to stvar srece nego kvalitete kluba, da su bildali europski koeficijent na gziri i takvima bili bi nositelji a ovako sada to dolazi na naplatu, ali nije ni to ne prolazno, samo hrabro -

- Sreća da će ispasti od Vitorije pa neće biti sramote toliko. Važnije je prvenstvo pa će pustiti Vitoriji -

Inače, Villarreal će u prvoj utakmici play-offa biti domaćin 18. kolovoza, a uzvrat je sedam dana poslije na Poljudu ili u Portugalu.

