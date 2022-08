Tko prijeti Dinamu i Hajduku: Danas će saznati potencijalne europske protivnike

Dinamo danas igra novu ključnu utakmicu, prvi susret trećeg pretkola Lige prvaka protiv Ludogoreca. U Razgradu će tražiti povoljan rezultat za uzvrat koji se igra sljedećeg tjedna u Maksimiru. Valjda neće biti tako ‘ludo’ kao prije deset godina kada je na klupi plavih također bio Ante Čačić.

Podsjetimo, tada je u Bugarskoj bilo 1:1, plavi su u smiraju susreta postigli taj pogodak, a strijelac je bio Ante Rukavina. U Zagrebu je bila prava drama, bilo je 2:2 do samog kraja i Ludogorec je imao prolaz. Otezao je, njegovi igrači su se izležavali, ali sudac nije imao milosti, produžio je svaku ‘ukradenu’ minutu i u 98. minuti Domagoj Vida glavom je donio pobjedu i prolaz. No vjerujemo da bi plavi i sad potpisali takav scenarij samo da prođu u play-off Lige prvaka. No svi bi izgubili živce gledajući ponovno takvu utakmicu, pa bi od plavih bilo lijepo da ipak sve to puno lakše odrade.

Ipak, i to kidanje živaca puno je bolje od onoga što su plavi poslije doživjeli od Ludogoreca, u skupini Europske lige izgubili su obje utakmice, 0:3 u Bugarskoj i 1:2).

Danas ždrijeb play-offa

Plavi će danas prije utakmice (u podne) saznati mogućeg suparnika u play-offu Lige prvaka, mogući suparnici su Trabzonspor, te pobjednici susreta Qarabag – Ferencvaros, Bodø/ Glimt – Žalgiris Vilnius i Apollon – Maccabi Haifa.

Dinamo će u 13 sati saznati i potencijalne protivnike u play-offu Europa lige, u slučaju da ispadne protiv Ludogorca. Mogući suparnici su pobjednici iz susreta Olympiacos - Slovan, Malmö - Dudelange, Maribor - HJK, Shamrock - Škupi i Zürich - Linfield.

Prve utakmice play-offa za Ligu prvaka su 16. i 17. kolovoza, a uzvrati sedam dana kasnije. Utakmice doigravanja za Europa ligu su na rasporedu 18. i 25. kolovoza.

Hajduku prijeti Villarreal, Rapid, FCSB... Hajduk je ostao jedini hrvatski klub u Konferencijskoj ligi nakon ispadanja Osijeka i Rijeke. Splitski klub u četvrtak od 21 sat dočekuje portugalsku Vitoriju Guimaraes. Hajduk je u petak saznao i potencijalne protivnike u play-offu za Konferencijsku ligu, a ždrijeb je u 14 sati. Hajduk može izvući nekog s ovog popisa: Villarreal Neftči/Rapid Beč Dunajska Streda/FCSB Maccabi Tel Aviv/Aris Utakmice doigravanja za Konferencijsku ligu igraju se 18. i 25. kolovoza.

No sad ih ipak više zanima ono što će sami napraviti protiv bugarskog prvaka. Ante Čačić poveo je na put 23 igrača. S momčadi su otputovali i Bruno Petković, Luka Menalo i Dario Špikić koji su zadnjih dana bili pod upitnikom zbog lakših ozljeda, ali u Zagrebu je ipak ostao Mahir Emreli kojem su se vratili problemi s leđima, a zaliječio ih je prije Lokomotive, zabio krasan pogodak lokosima i onda su opet počele tegobe. Na put nisu išli ni Josip Šutalo ni Kevin Theophile, koji nije ni prijavljen za utakmice s bugarskim prvakom, a u Zagrebu je ostao i Amer Gojak koji također ima problema s leđima.

Ludogorec je do utakmica s Dinamom došao preko irskog Shamrock Roversa, s glatkom 3:0 pobjedom u Razgradu, ali uslijedila je drama u uzvratu. Irci su vodili 1:0, pa je Ludogorec ostao bez isključenog Showa i u 88. minuti primio novi pogodak. Kad su Irci krenuli na sve ili ništa po pogodak za produžetke, Ludogorec je preko Emakhua zabio i s 1:2 porazom prošao.

– Očekujem tešku utakmicu, prva je u trećem pretkolu, igramo doma. Ništa ova utakmica neće odlučiti i presuditi, ali može biti važna za konačan rezultat. Spremni smo odigrati dobru partiju i izvući dobar, pozitivan rezultat. Ovo nam je dosad najveći izazov ove sezone, Dinamo je jedan od vodećih kubova na Balkanu, stalno igra ovakve utakmice, a godinama ima veliku ulogu u europskim natjecanjima. Dinamo ima kvalitetu, znamo s kim igramo, dočekujemo ga s priličnim uvažavanjem. Ali, i mi imamo kvalitetnu momčad i vjerujemo da možemo pobijediti i proći u play-off – kazao je trener Ludogoreca Ante Šimundža, kojem je otac iz Splita, ali za sebe kaže da je Slovenac:

– Nisam Hrvat ili poluhrvat, ja sam Slovenac. Moj otac je iz Splita, ali rođen sam u Mariboru, živio sam u Sloveniji i ja sam Slovenac, iako imam veze s Hrvatskom.

Sucu pomoć VAR-a

Još nije sigurno hoće li njihov sjajni napadač Pieros Sotiriou igrati jer je navodno prodan u Hiroshimu. No čini se da će igrati i da će ostati u Ludogorecu dok igra europske kvalifikacije.

– Situacija s njim vrlo je pozitivna, on je profesionalac. Ima veliku želju igrati, ima respekt za suigrače, ono što znam vrlo je optimistično – dao je Šimundža naslutiti da će Cipranin danas igrati protiv Dinama.

U drugom pretkolu Lige prvaka nije bilo VAR-a, no novost je da će ga sad od trećeg pretkola biti pa će poznati sudac Cüneyt Cakir imati taj oblik pomoći.

