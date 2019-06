Koeficijent na njih bio je 250, no ipak su osvojili Stanleyjev kup!

Pravo malo čudo pripremili su hokejaši St. Louis Bluesa. Vjerojatno na početku sezone nisu ni pomišljali na to da će na kraju u rukama držati Stanleyjev kup, ali to su napravili.

Naime, nakon prvog dijela regularne sezone momčad je bila na dnu ljestvice. Ali sve se preokrenulo u nastavku.

Sjajni vratar Binnington

Počeli su pobjeđivati i dobili 30 od 45 utakmica do kraja regularnog dijela. Osigurali su tako peto mjesto na Zapadu i nastup u doigravanju. No, nisu se time zadovoljili, već su na kraju stigli do finala i podigli trofej Stanleyjeva kupa.

U sedmoj utakmici finala NHL-a svladali su Boston Bruinse s 4-1 i time su u finalnoj seriji pobijedili s 4-3. Koliko je naslov St. Louisa čudesan pokazuje da je uoči početka sezone bio koeficijent 250 da će osvojiti naslov.

– Ne mogu vjerovati što smo učinili. Nevjerojatno je. Ne mogu dočekati da se vratimo kući i slavimo s cijelim gradom – rekao je nakon utakmice vratar Jordan Binnington koji je i te kako bio zaslužan za pobjedu.

Njegove obrane svima su davale poticaj, a upisao ih je 32. Pohvalio ga je i Ryan O’Reilly, koji je proglašen najkorisnijim igračem finala.

– O moj Bože. Radio je sjajne obrane. Kada smo postigli vodstvo, znali smo da ćemo pobijediti – sav je u čudu i još na ledu govorio O’Reilly, koji je zabio dva pogotka.

Isto toliko zabio je i Alex Pietrangelo. Strijelci preostala dva gola bili su Braydon Schenn i Zach Sanford. Jedini gol za Boston zabio je Matt Grzelcyk.

O’Reilly je zapravo i jedan od najzaslužnijih za prvi naslov za St. Louisu u 52-godišnjoj povijesti kluba. Ovo im je bilo drugo veliko finale. Prvo su igrali 1970. i tada ih je porazio Boston.

– Bilo je jako teško, kao da je ovaj playoff bio neka potpuno nova sezona. Pobijedili smo dobru momčad, a ja sam impresioniran igrom svoje. Pogledajte samo imena koja su na Stanleyjevu kupu. To je sjajan osjećaj – rekao je Ryan, a kada ga je novinar upitao o čemu je razmišljao kada su imali veliko vodstvo, rekao je:

– Pokušavao sam se ne smijati jako niti pokazivati emocije. Nastojao sam ostati ozbiljan. Toliko dugo sanjamo ovaj naslov. Još uvijek ne vjerujem da smo osvojili Stanleyjev kup.

Treći u povijesti NHL-a

O’Reilly je postao treći igrač u povijesti NHL-a koji je postigao gol na otvaranju u četiri uzastopne utakmice tijekom finala Stanleyjeva kupa. To je pošlo za rukom još Sidu Smithu (1951.) i Normu Ullmanu (1966.).

Zadovoljni su bili i ostali igrači, trener, stručni stožer. Dizanje pehara, ali i cijelu utakmicu pamtit će još dugo.

– Ovo je sjajno. Nikada neću zaboraviti ovu noć. Ne mogu biti ponosniji nego što jesam što sam iz St. Louisa. Jedva čekam da proslavim s ljudima u paradi ovaj naslov – rekao je Maroon.