Klub Hrvata briljira u Serie A, naš reprezentativac ispisao je povijest na 'čizmi'

LUKA SUČIĆ

VIDEO Vatreni sjajnom asistencijom srušio Barcelonu. Lewandowskom je gurnuo loptu kroz noge

Sociedad je uzvratio zabivši u 33. minuti, ovoga puta sve je bilo čisto. Barcin golman Inaki Pena je ispucao loptu do sredine terena do Zubimendija koji je vratio glavom do Luke Sučića, a hrvatski reprezentativac glavom produžio loptu u kazneni prostor gdje se Sheraldo Becker lijepo snašao pogodivši za 1-0.