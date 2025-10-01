Klopp šokirao objavom: Zbogom zauvijek, uživat ću u privatnoj slobodi koju nisam imao

"Zauvijek zbogom trenerskoj profesiji! Uživat ću u privatnoj slobodi u kojoj nisam mogao uživati u zadnjih 25 godina. Hvala vam na razumijevanju", ovako glasi objava na službenom Facebook profilu jednog od najuspješnijih nogometnih trenera na svijetu u posljednjih 10-15 godina, njemačkog stručnjaka Jürgena Kloppa.

Udarna je ovo objava u nogometnom svijetu. Da, Klopp se trenutačno na svojoj funkciji direktora nogometa u Red Bullu ne bavi trenerskim poslom, ali su mnogi očekivali da će se 58-godišnji stručnjak vrlo brzo vratiti uz aut-liniju. Međutim, čini se da se Nijemac prilično čvrsto odlučio da trenerski posao više nije za njega.

- Misao nikad nije bila da ću to raditi do kraja svog života. Ništa mi nije nedostajalo u životu dok sam bio trener jer o stvarima koje bi mi mogle nedostajati nikad nisam ni razmišljao, nisam ih ni bio svjestan. Tako sam u gotovo 25 godina dva puta bio na svadbi; jedna je bila moja, a druga prije dva mjeseca. U 25 godina četiri puta sam bio u kinu, i to sva četiri puta u zadnjih osam tjedana. Sada je lijepo što to mogu - poručio je bivši trener Mainza, Borussije Dortmund i Liverpoola u velikom intervjuu za The Athletic povodom njegovog oproštaja od trenerskog posla.

Klopp je također i priznao da mu je sada žao što nije više iskoristio činjenicu što je kao trener proputovao cijeli svijet.

- Dok sam se bavio tim poslom bio sam u toliko različitih zemalja kao trener i nisam vidio ništa od njih; samo hotel, stadion ili trening-kamp. Ništa drugo. Nije mi to tada nedostajalo, ali sada bi mi nedostajalo - rekao je Klopp, pa poručio iz sadašnje perspektive.

- Sada imam izbor. Mogu otići na odmor. I ja odlučujem kada. Dobro, Ulla (nap. a. supruga) odlučuje kada. Ali više ne odlučuju Premier liga ili Bundesliga.

Podsjetimo, Jürgen Klopp je tijekom karijere imao tri vrlo dugotrajna trenerska mandata. Prvo je u Mainzu proveo sedam godina, potom sedam godina u Borussiji Dortmund, a na kraju i devet godina u Liverpoolu. Uspio je u svojoj karijeri osvojiti 13 trofeja, od čega osam s Liverpoolom i pet s Borussijom Dortmund.

Osvojio je praktički sve trofeje koje je mogao osvojiti, od Lige prvaka, preko engleskog i njemačkog prvenstva, sve do svih mogućih kupova, liga kupova i superkupova. Mnogi ga smatraju čak i jednim od najboljih nogometnih trenera 21. stoljeća, no nažalost to njegovo kultno trenersko ludilo više nećemo gledati uz aut-liniju.