Klopp je bio 'zaljubljen' u Hrvata, a sada mu ni ne odgovara na poruke. Evo zbog čega

Jurgen Klopp dokazao je da je mnogi s pravom smatraju najboljim trenerom svijeta. Sjajni Nijemac preuzeo je Liverpool 2015. godine i s redsima napravio nevjerojatne rezultate.

Prošle je sezone Liverpool osvojio Ligu prvaka, a ovih je dana osigurao naslov prvaka Engleske što je trofej na koji su u klubu čekali 30 godina.

- Ovo je nevjerojatno, teško je naći prave riječi da bi se opisalo kako se osjećam. Nikad nisam mislio da ću se ovako osjećati, ovo je više negoli što sam mogao zamisliti ili sanjati. Biti prvak s Liverpoolom je nešto nevjerojatno, ogroman uspjeh mojih igrača, a za mene veliki užitak što ih mogu trenirati - rekao je Klopp.

Međutim, slabo je poznato da je čovjek čijoj se genijalnosti i odvažnosti divi cijeli svijet svojedobno, kao mladi trener, bio “zaljubljen” u još jednoga hrvatskog nogometaša koji, istina, nije napravio veliku karijeru, ali Kloppa, kako sam kaže, smatra svojim drugim ocem.

32-godišnji Josip Landeka, dečko rođen u Offenbachu, koji se 2006. kao mlađi junior iz svojega rodnog grada preselio u redove Mainza. Na poziv – Jürgena Kloppa.

– Bio sam u to vrijeme junior Offenbacha i igrao sam nekoliko puta protiv Kloppova sina Marca, tada člana FSV Frankfurta. Klopp je dolazio na njegove utakmice pa me zapazio i ubrzo me pozvao da prijeđem u Mainz – kaže nam Josip Landeka i nastavlja:

Foto: Stuttgarter Kickers

– Najprije sam bio igrač druge momčadi Mainza, a u sezoni 2007./2008., kada je Mainz ulazio u prvu ligu, bio sam član prve momčadi, no bio sam premlad i zbog velikog pritiska vezanog za plasman u Bundesligu, nisam od Kloppa dobio šansu. Međutim, kod njega sam bio dvije godine i on je najbolji trener koji me ikada vodio, fantastičan tip!

Nisam imao hrabrosti

Što vas je toliko fasciniralo kod Kloppa?

– Ne samo što je vrstan trener i taktičar, on je i nevjerojatan motivator. Naslušao sam se motivacijskih govora brojnih trenera, ali kad god sam slušao Kloppa, uvijek me lovila jeza. On nikada nije dosadan, a nastupa s toliko emocija, uvijek će vam pogoditi žicu i dovesti vas u stanje da na travnjak izlazite kao na bojište – nastavlja Landeka.

Kakvi su Kloppovi treninzi?

– Zahtjevni, ali uvijek dinamični, zanimljivi... Klopp je uvijek s nama igrao “ševu” na treninzima i stariji igrači, mangupi, znali su mu gurnuti loptu kroz noge. A on se nikada nije ljutio na to, dapače, šalio se na svoj račun. Znao je reći: ‘Kako sam ja uopće mogao zarađivati kao nogometaš kad sam znao igrati samo glavom!’.

Jeste li mu i vi gurali loptu kroz noge?

– Nisam imao hrabrosti za to, bio sam premlad – smije se Landeka.

Koja vam je najupečatljivija uspomena na Jürgena Kloppa?

– Bilo ih je dosta. Primjerice, kada se Klopp opraštao od Mainza i prelazio u Dortmund, na središnjem trgu u Mainzu skupilo se 15 tisuća ljudi i svi su plakali za svojim omiljenim trenerom. I mi igrači bili smo tamo, s knedlama u grlu, svjesni kakvog smo trenera izgubili – nastavlja Landeka.

Prisjetio se još jedne anegdote...

– U ljeto 2006. u Mainzu je u prijateljskoj utakmici gostovao Liverpool. I mi smo ga, s Kloppom na klupi, pregazili 5:0! Sjećam se da je tada Klopp maštao kako će jednoga dana postati trener Liverpoola. I pogledajte kako mu je sudbina bila sklona, nevjerojatno!

Kakav je bio vaš odnos s Kloppom nakon rastanka?

I dalje mu šaljem poruke

– Bio je vrlo korektan prema meni. Upravo me on preporučio Stuttgarter Kickersima i iz Mainza sam bio prešao u njihove redove. Naravno da sam mu bio zahvalan jer u SK-u odigrao sam svoje prve profesionalne minute. I danas imam Kloppov broj telefona pa mu pošaljem poruku kad god je neka velika pobjeda. Samo što on dobije na tisuće poruka i teško da ih sve i pročita – kaže Landeka.

Pitali smo ga – ima li fotografiju s Kloppom. Našalio se.

– Kad sam bio u Mainzu i upoznao Kloppa, meni je veća trenerska zvijezda bio moj trener u mladoj reprezentaciji Stjepan Deverić. Pa se baš i nisam fotografirao s Kloppom. U to vrijeme bio sam član hrvatske vrste do 19 godina, Dejan Lovren bio mi je suigrač, pa se i s njim nekada dopisujem preko Instagrama – zaključio je Josip Landeka, koji ovoga ljeta završio igračku karijeru.