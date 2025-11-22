Naši Portali
Stolni tenis

Kinezi poklonili Zagrebu tribine za dvoranu u Medarskoj

Damir Mrvec
22.11.2025.
Suradnja između našeg Saveza i najjače svjetske stolnoteniske nacije uspostavljena je još ranije, a dosad su realizirani brojni projekti - od dolaska kineskih trenera u Hrvatsku do trenerskih seminara održanih tijekom WTT Contendera u Zagrebu

Nije tajna da Hrvatski stolnoteniski savez i Veleposlanstvo Narodne Republike Kine godinama njeguju vrlo dobre odnose.

Suradnja između našeg Saveza i najjače svjetske stolnoteniske nacije uspostavljena je još ranije, a dosad su realizirani brojni projekti - od dolaska kineskih trenera u Hrvatsku do trenerskih seminara održanih tijekom WTT Contendera u Zagrebu.

Uoči subotnjeg susreta Superlige između GSTK Zagreb i aktualnog prvaka Hrvatske, Libertasa Marinkolora, u dvorani u Medarskoj - koja ujedno predstavlja nacionalni centar stolnoteniske reprezentacije - upriličena je mala svečanost i primopredaja vrijedne donacije. Naime, Veleposlanstvo NR Kine hrvatskom je stolnom tenisu poklonilo - tribine.

Riječ je o inicijativi koja je potekla izravno od kineske strane, bez ikakvog prethodnog zahtjeva, kao gesta koja će zasigurno koristiti brojnim ljubiteljima stolnog tenisa u hrvatskoj metropoli.

U ime kineskog veleposlanstva događaju su prisustvovali Wang Peng, savjetnik u Veleposlanstvu NR Kine, te Ren Shuijan iz Odjela za sport. Iako nije bio prisutan na svečanosti, veleposlanik NR Kine Qi Qianjin zaslužan je za realizaciju brojnih projekata koji su unaprijedili suradnju dviju zemalja, pa mu se hrvatska strana tom prigodom zahvalila s dvije plakete.

S hrvatske strane događaju su prisustvovali Renato Čengić, direktor Hrvatsko stolnoteniskog saveza, i Mario Dokmanić, predsjednik GSTK Zagreb.

- Kina je vodeća svjetska sila u stolnom tenisu, a znamo da je i u Hrvatskoj stolni tenis jedan od popularnijih sportova - istaknuo je Wang Peng.

- Dugačka je povijest naše suradnje u ovom sportu. Potpisan je i Memorandum o razumijevanju između kineskog i hrvatskog saveza. Za nekoliko dana hrvatska mješovita reprezentacija otputovat će na Svjetski kup u Kinu i nadam se da će ondje ostvariti dobar rezultat.

Kao dio šire suradnje, znamo i za dobru povezanost hrvatskog sporta, posebno Zagreba, sa Šangajskim sportskim sveučilištem, a Hrvatskog olimpijskog odbora s Pekinškim sveučilištem. Tu je i suradnja Kine i istočnoeuropskih država, a u tom procesu Hrvatska je lider u ljetnim sportovima.

S hrvatske je strane donaciju preuzeo Renato Čengić, direktor Hrvatskog stolnoteniskog saveza.
- Posljednjih 8-9 godina naš Savez ima iznimno kvalitetnu suradnju s Kinom, ponajviše zahvaljujući bivšoj reprezentativki Yuan Tian, koja nas je povezala s kineskim veleposlanstvom - rekao je Čengić.

- Naša je intencija bila prvenstveno unaprijediti stručni rad jer se zna tko je najbolji na svijetu u stolnom tenisu - to je Kina. Želja nam je da kineski treneri dolaze u Hrvatsku, a da naši mladi igrači povremeno odlaze u Šangaj.

Sada su pomogli i ovom donacijom dvorani u Medarskoj, koju koristi GSTK Zagreb, a u kojoj trenira i reprezentacija. Kinezi su dosad dali i niz drugih donacija, pa je suradnja zaista odlična.

Oni podučavaju nas stolnom tenisu, a mi njih nogometu, vaterpolu, košarci i rukometu. To je suradnja koja je pokrenuta na razini gradova Zagreba i Šangaja.

Renato Čengić Zagreb Kina Stolni tenis

