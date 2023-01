Katarski vlasnici zaprijetili Gradu Parizu: Ako nam ne prodate Park prinčeva, odlazimo s PSG-om

Stadion Park prinčeva nije na prodaju i neće biti prodan Paris Saint-Germainu (PSG), legendarnom pariškom klubu u vlasništvu Kataraca, koji su ga htjeli kupiti, kaže gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo. Vlasnici kluba zaprijetili su da će napustiti povijesni stadion kluba ako im ga ne prodaju, što je prema njima uvjet za izvođenje radova na modernizaciji i proširenju vrijednih 500 milijuna eura, piše AFP.

"To je čvrst i definitivan stav. To je iznimna baština Parižana", rekala je Hidalgo čitateljima dnevnika Le Parisien.

"Moramo podržati PSG u njegovoj želji i potrebi za obnovom, povećanjem kapaciteta, modernizacijom stadiona, čak i ako je dio stadiona na obilaznici, pa ne možemo kopati", kaže gradonačelnica.

Foto: Michael Baucher But - Lionel Messi (PSG) - Match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Angers" (2-0) au Parc des Princes à Paris le 11 janvier 2023. Ligue 1 match Uber Eats "PSG against Angers" (2-0) at the Parc des Princes in Paris on January 11, 2023. Photo: Michael Baucher / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Otvoren davne 1897., a zatim obnovljen 1972. sa svojom novom arhitekturom, bivši velodrom, čiji je kapacitet sada postavljen na 48.000 mjesta, dom je pariškog kluba od 1974. Trenutačni najam, koji je stupio na snagu 2014., traje trideset godina.

Krajem studenog predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaïfi iskopao je ratnu sjekiru na ovu temu.

"Vrše pritisak na nas da odemo", kazao je katarski čelnik u žestokom intervjuu protiv općine, podsjećajući da je "uložio 80 milijuna eura" - prije Eura 2016. - u stadion koji "nije njihov".

"Klub je dao ponudu za preuzimanje, ali vrlo nisku, jako daleko od procjene koju smo imali", rekao je dogradonačelnik Pariza zadužen za sport Pierre Rabadan.Prema izvoru bliskom pariškom klubu, procjena koju su provele urbanističke službe bila je deset puta veća od onoga što su ponudili Katrani, a to je iznos od 40 milijuna eura.

Foto: Michael Baucher / Panoramic / Be Fabian Ruiz (PSG) Vs Nabil Bentaleb (SCO Angers) - Match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Angers" (2-0) au Parc des Princes à Paris le 11 janvier 2023. Ligue 1 match Uber Eats "PSG against Angers" (2-0) at the Parc des Princes in Paris on January 11, 2023. Photo: Michael Baucher / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

"Stadion je jeftiniji od Paredesa", rugao se Le Parisien, aludirajući da je argentinski veznjak kupljen za 50 milijuna eura.

Od 2011. godine PSG, klub planetarnih zvijezda Lea Messija, Kyliana Mbappéa i Neymara, osvojio je osam prvenstava Francuske, a posebno šest francuskih kupova. Ali nije uspio osvojiti Ligu prvaka, njegov primarni cilj, izgubivši u finalu 2020. godine.