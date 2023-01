Tudor i Marseille nastavili uspješan niz, upisali čak petu pobjedu zaredom

Nogometaši Marseillea nastavljaju nizati pobjede pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Igora Tudora. U susretu 18. kola Le Championnata, Marseille je na gostovanju porazio Troyes sa 2-0 upisavši i petu uzastopnu pobjedu. Goloce za goste zabili su Chancel Mbemba (10) i Jordan Veretout (46).

Uspješan je bio i prvak PSG koji je identičnim rezultatom slavio protiv Angersa sa 2-0. Golove su zabili Hugo Ekitike (5) i Lionel Messi (72) u svom prvom nastupu nakon osvajanja naslova svjetskog prvaka s Argentinom.

U ranije odigranom susretu Lyon je odigrao 0-0 na gostovanju kod Nantesa, a za "Lavove" je nastupio hrvatski reprezentativac Dejan Lovren. Bio je to njegov prvi nastup za "lavove" kojima se pridružio početkom ove godine stigavši iz ruskog Zenita.

🏁 No goals after 90' in Beaujoire.



🔜 Next match this Saturday vs Strasbourg.#FCNOL 0-0 pic.twitter.com/JrAGWdCbPT — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) January 11, 2023

Podsjetimo, Lovren je za Lyon igrao i od 2010. do 2013. godine te upisao 102 nastupa prije nego što je prodan u Southampton. Na stadionu St. Mary's zadržao se tek jednu sezonu, a potom je šest godina igrao za Liverpool. U srpnju 2020. preselio se u Zenit.

Lovren je u svom prvom nastupu bio jedan od boljih igrača susreta, a zanimljivo Lyon u 2023. još nije zabio gol. U prvom susretu ove godine je izgubio od Clermonta (0-1), a sada je remizirao kod Nantes (0-0).

Nastupio je i Lovro Majer koji je s Rennesom poražen na gostovanju kod Clermonta sa 1-2.

Foto: Federico Pestellini Echauffement - Lovro MAJER ( 21 - Rennes ) - lors du match de Ligue Europa opposant le Stade rennais FC au Dynamo Kiev au stade Roazhon Park à Rennes, France, le 6 octobre 2022. Rennes a gagné 2-1. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage UEFA Europa League group B football match between Rennes and Dynamo Kyiv at the Roazhon park Stadium in Rennes, western France, on October 6, 2022. Rennes won 2-1. Photo: Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

Bio je to susret u kojem su gosti zaradili čak dva crvena kartona, a Clermont je izborio pobjedu golom Johana Gastiena u petoj minuti nadoknade.

Domaćin je poveo u 32. minuti golom Grejohna Kyeija, a izjednačio je Arnaudo Kalimuendo u 74. minuti. Međutim, samo tri minute kasnije Benjamin Bourigeaud je zaradio drugi žuti karton, a u 83. je "pocrvenio" i Warmed Omari. Kada se već činilo da će Rennes izvući barem bod, Gastien je zabio za pobjedu domaćina. Majer je za goste igrao od 60. minute.

Na ljestvici vodi PSG sa 47 bodova, Lens ima 41, a Marseille 39. Slijede Rennes (34), Monaco (34), Lorient (32)...