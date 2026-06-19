Jedna od najvećih zvijezda usred svjetskog prvenstva saznala da će joj suditi za silovanje

Žalbeni sud u Versailleu je u petak objavio da će se marokanskom nogometašu Achrafu Hakimiju ipak suditi za silovanje pred francuskim sudom.

Hakimija je u veljači 2023. optužila mlada žena koja je otišla u policijsku postaju, gdje je prijavila da ju je nogometaš silovao.

Igrač Paris Saint-Germaina i vođa marokanske reprezentacije, čija momčad u petak navečer igra svoju drugu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Škotske, dosljedno je osuđivao optužbu kao "lažnu", a sada je izjavio da "s nestrpljenjem iščekuje" svoje suđenje.

"Čekao sam ovo suđenje od prvog dana. A sada sam još željniji. Konačno ću moći govoriti", napisao je na društvenim mrežama branič PSG-a.

"Odlučio sam šutjeti godinama. Mislio sam da će očuvanje mog dostojanstva, strpljenje i povjerenje u pravosudni sustav omogućiti donošenje ispravnih odluka", nastavio je igrač.

"Danas se priča, koja nije moja priča, širi na štetu moje obitelji, mog života i prije svega istine. Ponekad se osjećam kao da sam postao laka meta", dodao je.