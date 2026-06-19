'Mi smo pokušali igrati, ali Englezi su bili bolji i opasniji od nas. Ovaj segment moramo popraviti'

Stručni analitičar i skaut Toni Bilandžić, koji danas radi kao šef skautinga za belgijski Lokeren, za nas je analizirao utakmicu Hrvatske i Engleske u kojoj je naša reprezentacija izgubila s 2:4.

Išli smo se nadigravati

– Bilo je zanimljivo, očito smo se išli nadigravati s Engleskom, no u dijelovima utakmice pogotovo početkom drugog poluvremena nismo kao momčad izgledali dobro defenzivno. No, bilo je i pozitivnih stvari u našoj igri iako su Englezi s obzirom na kvalitetu kadra razina iznad nas – kaže nam Bilandžić.

Što je u našoj igri bilo dobro?

– Pozitivan je bio taj naš pristup. Stali smo dosta visoko, izašli u presing i željeli smo se nadigravati. Malo su iznenađujuće bile pozicije Petra Sučića i Marija Pašalića. Sa Sučićem u paru s Baturinom dobili smo na intenzitetu u presingu, ali također možda nismo dobili ono najbolje od Marija Pašalića, koji inače igra u ofenzivnijoj ulozi nego što je to bilo u ovom susretu, unatoč tome što je Mario dao fantastičnu loptu za Perišića koji je potom asistirao Musi za pogodak. Pozitivan je i način kako smo zabili oba pogotka jer su to bile vrhunske timske akcije.

U početnih jedanaest našao se mladi Vušković, kako se snašao?

– Vušković je bio pozitivno hrabar, izlazio je prilično visoko za Kaneom, nije se bojao napustiti poziciju u svrhu kvalitetnog presinga i prevencije da se Kane nađe licem prema našem golu. Imali smo problem na lijevoj strani, ispod svoje uobičajene razine odigrali su Perišić i Gvardiol. Gvardiolu je svakako u Cityju lakše jer igra uglavnom na poziciji beka, a City je momčad koja ima posjed te ima puno manje defenzivnih akcija, naravno treba uzeti u obzir da se nije potpuno vratio u ritam nakon ozljede koju je imao, ali i da su Englezi svakako svojim kretnjama otvarali veliki prostor koji je teško braniti jednom igraču unatoč njegovoj kvaliteti – kazao nam je Bilandžić.

Izbornik Zlatko Dalić nakon pokusa s tri stopera, koji nije uspio, ne tako davno izjavio je da to više neće pokušavati. No, na pripremnim susretima uoči Svjetskog prvenstva iskušao je obje opcije, našu nekoć stalnu postavu s četvoricom u zadnjoj liniji, ali i s tri stopera. I sad se za susret s Engleskom odlučio krenuti s tri stopera.

– Imam osjećaj da je to bilo zbog suparnika, zbog Engleske. Išli smo na postavu u kojoj Vušković igra kao srednji stoper i vjerujem da se smjeralo na to što je on već igrao u Bundesligi protiv Kanea u istoj postavi te da je to bio plan zaustavljanja najboljeg igrača Engleske, a u ovom trenutku i najboljeg napadača na svijetu. U konačnici Kane nam je presudio, zabio je dva gola, bio je najbolji pojedinac utakmice; ne možemo se, kad je riječ o njegovim golovima, doticati naše postave jer je u konačnici oba gola postigao na prekidu.

Ponovno se kao naša boljka pokazao defenzivni prekid, gotovo svaki taj prekid bio nam je kao "živa vatra", stalno je bilo opasno pred našim golom.

– Prekid se svakako čini kao segment koji moramo popraviti, ali to je i svakako segment koji je najlakše popraviti jer visinu imamo, ali moramo biti odlučniji u markiranju igrača i napadanju centaršutova kako bi otklonili opasnost. Na kraju je naš najbolji igrač bio Dominik Livaković. Držao nas je živima i on nam je u ovoj utakmici jako puno dobroga donio. Na kraju, po svemu viđenom, rekao bih da je bilo realnije da smo primili još pokoji pogodak nego da smo bili blizu osvajanju boda – kaže nam naš stručni analitičar.

No, Bilandžić ipak nije nezadovoljan onim što je pokazala naša reprezentacija bez obzira na 2:4 poraz koji je, prema prikazanom, mogao biti i puno teži.

– Ne mogu reći da sam nezadovoljan viđenim, pokušali smo igrati, ali oni su jednostavno bili bolji i opasniji i lakše je prihvatiti takav poraz nego kada igraš bolje, a izgubiš. Sad ćemo zacijelo morati preuzeti više rizika u dvije utakmice koje su još pred nama u skupini, vjerujem da ćemo razliku u kvaliteti između nas i protivnika potvrditi i rezultatom.

Vidjet ćemo kakvu će ideju za te dvije utakmice imati naš izbornik Dalić, hoće li našu vrstu vratiti na "tvorničke postavke" ili će tražiti nekakva nova rješenja. No, ovo svakako nije bilo dovoljno dobro da bi se ostvario bolji rezultat protiv Engleske. Jer, kako je rekao i Bilandžić, Livaković je bio naš najbolji igrača, a primili smo četiri pogotka i samo zahvaljujući našem vrataru nismo dobili još veću "porciju".

Trebaju nam okomita krila

– Gledali smo dosad dosta utakmica, puno reprezentacija, vidjelo se da i te takozvane male reprezentacije rade puno problema zato što imaju brze krilne igrače. Mi to nismo imali sve do ulaska Marca Pašalića, djelomično jer nismo stvorili ni dovoljno izolacija za Ivana Perišića. Većina reprezentacija ima takve brze i okomite igrače koji rade razliku u situacijama 1 na 1, igrače koji mogu pobjeći, i to je ono što nama treba da bismo bili uspješniji na ovom prvenstvu. Perišić je godinama radio za nas tu razliku, ali teško je kada sav teret padne na njega i eventualno Baturinu kroz centralnu zonu – zaključio je Toni Bilandžić.

Sad je na redu naš izbornik, znao je on vući prave poteze i u prošlosti kad nam nije bilo lako, a nije nam lako ni sada – treba proći ovu skupinu. A onda vjerujemo da je sve dalje moguće iako nam neće biti lako, sigurno je da nas, ako i prođemo, očekuju teži suparnici od onih koje bismo imali da smo pobjednici skupine. Sad je ipak najvažnije napraviti taj korak dalje, proći Panamu i Ganu pa se onda "pohrvati" u nokaut fazi. A tu je Hrvatska uvijek bila opasna za bilo kojeg suparnika. Vjerujemo da je ovaj poraz od Engleske bio dobra škola za našu reprezentaciju i da nećemo ponavljati greške koje smo radili u srazu s Engleskom.