Kapetanica Skelin: Prva pobjeda na seniorskom SP-u s juniorskom ekipom nije mala stvar

Kada prvi put kao reprezentacija nastupate na nekom velikom natjecanju, u ovom slučaju Svjetskom prvenstvu, svi vaši koraci etiketiraju se kao povijesni. Pa je tako i prva utakmica na Prvenstvu bila povijesna (15:25 protiv Japana), a nakon tri poraza u nizu, od objektivno puno jačih reprezentacija, stigla je i ta prva - povijesna - pobjeda.

A ona se dogodila u ranu zoru po hrvatskom vremenu a izabranice Mije Šimunić izborile su ju protiv Južne Afrike (16:6) i igrat će u subotu (opet u 4.35 po hrvatskom vremenu) za 13. mjesto. U toj prilici naše će djevojke igrati protiv Argentine koja je u razigravanja za poredak od 13. do 16. mjesta pobijedila domaćina Singapur s 18:9.

U utakmici protiv Južnoafrikanki vrlo brzo je postalo jasno na čijoj strani je kvaliteta - baš kao i u onim prethodnim porazima naših - pa je već na koncu prve dionice bilo 7:2 za "barakudice".

Prva pobjeda silno je obradovala najmlađu reprezentaciju na ovom Svjetskom prvenstvu nakon koje je izbornica Mia Šimunić kazala:

- Prije 10 godina vodila sam juniorsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u grčkom Volosu i tada smo izgubile od Južne Afrike. Sada, s juniorkama na seniorskom SP-u smo tu reprezentaciju pobijedile. Naša prva pobjeda i to jasno veseli. Naravno, moglo je biti i nešto bolje, htjele smo više, posebno u drugoj četvrtini. No, one su još mlade i to se vidi po tome da nismo uspjeli održati ritam do kraja. To su ipak juniorke na svjetskom seniorskom natjecanju. Nemojmo ipak zaboraviti da smo mi odigrali s 12 igračica. Osim Jelene Butić koja je slomljenog prsta, nismo mali u bazenu danas ni Laru Srhoj, ni Ninu Eterović. Lara ima ozljedu ramena a Nina je dobila snažan udarac u glavu.

Najefikasnija u našem sastavu bila je 16-godišnja Neli Janković (četiri), po tri pogotka zabile su Ria Glas i Aurora Stipanov, dvaput u mrežu suparnica loptu su ubacile Iva Rožić i Matea Skelin a po jednom Nina Jazvin i Ana Desnica. Vratarka Latica Medvešek nije imala puno posla jer je prema njenim vratima išlo samo 10 lopti od kojih je ona zaustavila četiri nakon čega je rekla:

- Ne bismo bile ponosne i sretne da je ova utakmica završila drukčije. Nismo ipak najbolje odigrale, imamo još dosta za napraviti.

Kao najstarija među suigračicama, 28-godišnja kapetanica Matea Skelin je zborila:

- Velika je stvar što smo se uopće tu kvalificirale jer ovo su sve stvarno juniorke. Prva pobjeda na Svjetskom prvenstvu nije malena stvar. Na prvom juniorskom SP-u nismo to ostvarile, sada jesmo na seniorskom iako je ekipa juniorska. Čast mi je da sam dio toga. Bila sam sastavni do prve pobjede na Prvenstvu Europe 2016. u Beogradu i sada evo i na Svjetskom prvenstvu.

Pomak je to u sportu u kojem je ogromna razlika između onoga što u njemu predstavljaju naši muški i ženski predstavnici pa ne bi bilo fer stavljati ih na istu vagu. Jer, muški vaterpolo ima iznimnu tradiciju, dugu više od 100 godina, dok se ženski ozbiljnije igra tek u posljednja dva desetljeća. Stoga, dajmo vremena našim djevojkama koje zavole ovu igru da se, uz ulaganje zajednice, polako uspinju, stepenicu po stepenicu a jedna od njih je bila i ova pobjeda.